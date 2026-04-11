국가대표팀 체제의 글로벌 e스포츠 대회 'e스포츠 네이션스 컵 2026', 16개 공식 경기 종목 확정

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e스포츠 재단(이하 EF)은 올해 11월 2일부터 29일까지 사우디아라비아 리야드에서 열리는 'e스포츠 네이션스 컵 2026(ENC 2026)'의 공식 경기 종목 16개를 확정했다고 지난 9일 밝혔다.

ENC 2026은 국가대표팀 체제로 진행되는 글로벌 e스포츠 대회로, 2026년 한 해 동안 전세계 100개 이상의 국가 및 지역에서 수백 개의 예선 대회가 열릴 예정이다. 이를 통해 10만 명 이상의 선수들이 자국 또는 지역을 대표해 세계 무대에 설 기회를 두고 경쟁하게 된다고 EF는 전했다.

대회 공식 종목은 '에이펙스 레전드', '체스'(Chess), '카운터-스트라이크 2', '도타 2', 'EA 스포츠 FC', '페이탈 퓨리'(Fatal Fury), '아너 오브 킹즈'(Honor of Kings), '리그 오브 레전드', '모바일 레전드: 뱅뱅', '배틀그라운드', 'PUBG 모바일', '레인보우 식스 시즈', '로켓 리그'(Rocket League), '스트리트 파이터 6', '트랙매니아'(Trackmania), '발로란트' 등 총 16개다.

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파비안 쇼이어만 EF 최고게임책임자(CGO)는 "ENC 2026 종목 구성은 단순히 가장 인기 있는 게임만을 기준으로 선정한 것이 아니라, 전 세계 e스포츠 커뮤니티를 가장 폭넓게 아우를 수 있는 구조를 만드는 데 초점을 맞췄다"며 "각 게임을 서로 다른 지역과 커뮤니티에 다다르게 하고, 이러한 다양한 종목들을 하나의 무대에 선보임으로써 ENC를 진정으로 열린 글로벌 대회로 자리매김하고자 한다"라고 말했다.

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이어 "일부 종목은 특정 국가에서 새롭게 선보이며, 일부 종목은 수십 개 국가로 참여 기회를 확장한다"며 "파트너들과 협력해 수백만 명의 사람들이 함께하는 무대를 만들고, 새로운 인재가 성장할 수 있는 기회를 제공할 것이며, 각국 커뮤니티가 자국 대표팀을 응원할 수 있게 함으로써 e스포츠를 전 세계 곳곳으로 확장하는 것이 ENC의 목표"라고 덧붙였다.

ENC는 글로벌 e스포츠 경쟁 체계에 국가대표팀 중심의 경쟁 구조를 도입하는 새로운 대회로, 각 국가와 지역이 대표팀을 구성하고 선수 육성 체계를 구축해 세계 무대에서 경쟁할 수 있는 구조화된 플랫폼을 제공한다고 EF는 전했다.

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총 4500만 달러 규모의 재정 지원을 바탕으로 운영되며, 이 가운데 2000만 달러는 16개 종목에 걸쳐 선수와 코치에게 직접 지급되는 상금으로 마련됐다. 모든 종목에서 동일한 성적에 대해 동일한 상금이 지급되는 구조로 설계됐으며, 1위는 선수당 5만 달러, 2위는 3만 달러, 3위는 1만 5000 달러가 지급된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com