"7명의 결정, 한번만 믿어달라"…방탄소년단 고양콘, 도난 사고도 못 막은 "BTS K-아리랑"[SC현장]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 'BTS 2.0'의 축포를 쐈다.

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11일 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 방탄소년단의 새 월드투어 '아리랑' 2회차 공연이 열렸다. 이번 공연은 2022년 4월 막을 내린 '퍼미션 투 댄스 온 스테이지' 이후 약 4년 만에 재개되는 것으로, 일찌감치 4만 4000여석이 모두 매진됐다. 방탄소년단은 9일, 11~12일까지 3일간 약 13만 2000여 관객을 동원한다.

이날 공연에 앞서 50대 남성이 보조경기장 티켓 부스에서 공연장 출입 팔찌 500개를 탈취해 달아나는 사고가 발생했다. 신고를 받은 경찰은 주변 CCTV 등을 확보해 용의자 인상착의를 특정하고 수색에 나섰고, 소속사 빅히트 뮤직은 "본인 확인 부스에서 정상적인 절차를 거치지 않고 수령한 팔찌로는 절대 입장이 불가하다"고 긴급 공지를 내기도 했다.

한바탕 소란이 일었지만 공연은 정상적으로 진행됐다.

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'훌리건' '에일리언' '달려라 방탄'으로 공연의 시작을 알린 방탄소년단은 "6년 반만에 콘서트 투어를 하게 됐다"고 인사를 건넸다. 슈가는 "새로운 시도를 많이 했다. 낯설 수 있지만 끝까지 즐겨달라"고 당부했다. '데이 돈 노 어바웃 어스' '라이크 애니멀스' '스윔' '메리고 라운드' '2.0' '노멀' 'FYA' '바디 투 바디' 등 신곡들과 '페이크 러브' '낫 투데이' '마이크 드롭' '불타오르네' '아이돌' '버터' '다이너마이트' 등 기존의 히트곡 퍼레이드로 팬들을 열광케 했다.

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특히 RM은 '버터'를 소개하면서 "빌보드 탑에 거의 10주 연속 1위를 했다. 지나가던 옆집 강아지, 철수도 아는 그 노래"라고 말하며 '월드클래스' 자신감을 보여줬다.

공연 연출도 인상적이었다. '데이 돈 노 어바웃 어스'에서는 전통 탈을 재해석한 이미지를 스크린에 띄웠고, '스윔'에서는 대형 천을 물결처럼 활용한 무대 연출로 시선을 사로잡았다. '메리 고 라운드'는 승무에서 영감을 받은 천 퍼포먼스를, '바디 투 바디'에서는 강강술래 퍼포먼스를 선보이며 이번 앨범에서 전하고자 했던 메시지, '방탄소년단의 뿌리와 정체성은 한국'이라는 것을 다시 한번 강조했다. 또 '아이돌' 무대에서는 경기장 트랙을 따라 행진하며 방탄소년단의 또 다른 중심인 아미(방탄소년단 공식 팬클럽)에 대한 애정을 드러냈다.

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공연의 마지막은 '인 투 더 썬'과 함께하는 대규모 불꽃놀이가 장식, 찬란했던 'BTS 1.0'을 자축하고 더욱 크고 화려하게 피어나는 'BTS 2.0'을 환영했다.

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RM은 "이렇게 기다려주셔서 감사하다. '2.0'이란 제목으로 많은 변화를 보여 드리고 있지만 중요한 건 우리 7명이 같이 하기로 했다는 것, 그리고 여러분에 대한 진심이다. 항상 겸허한 마음으로 해나가겠다. 독립된 개체로 15년간 일을 해오며 내린 결정이 있으니 너그럽게 변화를 지켜봐달라. 한번만 믿어주시면 감사하겠다"고 밝혔다.

방탄소년단은 4월 17~18일 일본 도쿄돔을 거쳐 북미, 유럽, 남미, 아시아 등지의 34개 도시에서 85회 공연을 이어간다. 이는 한국 가수의 단일 투어 기준 최다 회차다. 여기에 일본과 중동에서 추가 공연도 예고돼 투어 규모는 더욱 확대될 전망이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com