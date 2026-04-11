'90년생' 지무비, '77억 전셋집' 공개 "대출 有, GD·BTS 이웃사촌" ('전참시')

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[스포츠조선 이게은기자] 구독자 397만 명을 보유한 영화 리뷰 유튜버 지무비가 77억 전셋집을 공개했다.

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11일 방송된 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 지무비의 하루가 전파를 탔다.

지무비는 지드래곤, 방탄소년단 멤버 등이 거주하는 초호화 아파트에 입주한 것으로 알려진 바. 77억 최고가 전세 계약자라는 사실에 패널들은 모두 깜짝 놀랐다. 지무비는 "비싸긴 한데 당연히 대출도 있다. 집에서 하루 종일 있다 보니 집에 모든 돈을 쓴 것"이라고 말했다.

이어 공개된 지무비의 집은 77평으로 여유로운 공간감을 자랑했다. 세련된 인테리어로 품격있는 분위기도 돋보였고, 테라스까지 있어 감탄을 자아냈다.

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그런가 하면 지무비 매니저는 지무비의 콘텐츠가 만들어지는 과정에 대해 "제작사로부터 작품을 받으면 먼저 작품을 감상한다. 이후 편집 구성을 하고 대본을 작성한다"라고 말했다. 지무비는 집 작업실에서 직접 녹음을 하며 열일하는 모습을 보였다.

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joyjoy90@sportschosun.com