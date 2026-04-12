김상혁, 사기로 날린 '한강뷰 아파트'…6억→35억 '5배 폭등'

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 클릭비 출신 김상혁이 사기 피해로 아파트 두 채와 오피스텔을 잃은 사실을 고백한 가운데, 해당 부동산의 시세가 크게 상승한 것으로 전해져 안타까움을 더했다.

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김상혁은 지난 10일 공개된 방송인 장성규의 유튜브 채널 '만리장성규'에 출연해 과거 사기 피해 경험을 털어놨다.

이날 김상혁은 "어머니가 사업을 하신다고 집을 담보로 모텔을 지으려다가 사기를 당했다"며 "아파트 두 채와 오피스텔을 모두 날렸다"고 밝혔다.

이어 "송파구 한강 바로 앞 장미아파트였다. 한강뷰였다. 그리고 그 앞 롯데캐슬 오피스텔도 있었다"고 구체적으로 설명해 충격을 안겼다.

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이에 장성규가 현재 시세를 확인한 결과, 해당 아파트는 당시 6~7억 원 수준이었지만 최근 실거래가는 약 35억 원까지 오른 것으로 나타났다.

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이를 들은 김상혁은 "됐어…"라며 말을 잇지 못하다가 "잘 살면 됐지"라고 덧붙이며 체념한 반응을 보였다.

김상혁은 앞서 지난해 방송된 '살림하는 남자들 시즌2'에서도 약 23억 원 규모의 사기 피해 사실을 공개한 바 있다.

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당시 그는 "어머니의 남자친구에게 사기를 당했다"며 "모텔 사업을 한다고 내 명의와 어머니 명의 아파트를 담보로 대출을 받았지만, 건물이 지어지지 않았다"고 밝혔다.

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또 "어머니가 2년 동안 이 사실을 말하지 못하고 매달 수천만 원의 이자를 감당하다가 결국 눈물을 보이셨다"고 덧붙이며 안타까운 사연을 전했다. 결국 김상혁은 보유하고 있던 아파트를 처분할 수밖에 없었다.

현재 김상혁은 요식업, 의류, 영양제, 가방 디자인 사업과 개인 방송 등 다섯 가지 일을 병행하며 생계를 이어가고 있다.

그는 "실적이 좋으면 한 달에 몇 천만 원을 벌기도 한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com