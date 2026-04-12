이지혜, 1200만원 사립초 보냈더니..딸 태리 뜻밖의 고충 "너무 바빠"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지혜가 화목한 가족의 모습을 공개했다.

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12일 이지혜는 "초딩은 할 일이 많아져서 바쁘고 난 만성피로라 무조건 누워있고 싶은데"라며 딸 태리, 엘리와 함께 나선 한강 나들이를 자랑했다.

이지혜는 오랜만에 나간 가족끼리의 피크닉이지만 금세 지쳐 깔아둔 돗자리에 누워 워킹맘들의 공감을 자아냈다.

그는 "낼 모레 50세인 남편과 세상 모든게 다 재밌는 호기로운 만 4세와의 조합이 오늘따라 언발란스 한데 웃기네"라며 빵 터졌다.

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남편 문재완과 딸 태리, 엘리는 날씨 좋은 봄날 푸른 잔디밭을 뛰어놀며 또 하나의 추억을 쌓았다.

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이어 "태리가 찍어준 내 현실 영상이 오늘을 대변하는 듯 해서 너무 웃김. 찐 현실 영상 모먼트. 이제부터는 딸에게 찍어달라고 해봐야지"라며 유쾌하게 마무리 했다.

한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다.

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이지혜의 딸 태리가 재학 중인 사립 초등학교는 학비가 1200만 원에 달하는 것으로 알려져 화제를 모은 바 있다.

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shyun@sportschosun.com