장윤주, 겨우 이만큼만 먹어야 톱모델하는구나..173cm·54kg 식단 공개

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[스포츠조선 김소희 기자]모델 겸 배우 장윤주가 담백하고 건강한 한 끼 식단을 공개했다.

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11일 장윤주는 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 일상을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 장윤주의 평소 식단이 다양하게 담겨 있어 눈길을 끈다. 그는 한 끼에 계란 두 개와 블루베리, 포도, 아보카도 등을 곁들여 가볍고 균형 잡힌 식사를 이어갔으며, 또 다른 식단에서는 소고기 구이와 각종 채소를 함께 구성해 단백질과 영양을 고루 챙긴 모습이다. 이 밖에도 블루베리와 닭가슴살, 아몬드를 곁들인 식단까지 공개되며 철저한 자기관리 일상이 엿보였다.

특별한 가공식품 없이도 균형 잡힌 식단을 유지하는 모습으로, 평소 꾸준한 관리로 알려진 그의 라이프스타일이 고스란히 드러난다. 이러한 식습관이 변함없는 완벽한 몸매 유지 비결로 이어지고 있는 것으로 보인다.

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한편 장윤주는 2015년 4세 연하 디자이너 정승민과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com