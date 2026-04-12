곽민선 "전주성서 만나면 죽이겠다" 살해 협박…♥송민규 이적 후 살해 예고 시달려

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 곽민선이 남편 송민규의 이적 이후 이어진 도 넘은 악성 메시지에 대해 직접 경고를 보냈다.

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곽민선은 12일 자신의 SNS를 통해 "FA로 나올 때 루머와 '배신자' 프레임에 갇힌 분들로부터 악성 DM이 왔고, 전북전 전날까지도 '전주성에서 만나면 때려서 죽이겠다'는 살해 예고까지 받았다"고 밝혔다. 이어 "'남편 인사도 못 시키는 거냐'는 조롱부터 심한 욕설과 성희롱까지 계속 오고 있다"며 "더 이상 캡처하지 않고 조용히 고소를 진행 중이지만 DM이 계속 와서 너무 피곤하다. 좀 그만해달라"고 호소했다.

이번 사태는 송민규의 이적 과정에서 비롯된 것으로 보인다. 송민규는 올 시즌을 앞두고 전북 현대를 떠나 FC서울로 이적했다. 이후 4월 11일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 7라운드 경기에서 FC서울이 전북 현대를 1-0으로 꺾으며, 일부 팬들의 감정이 격화된 것으로 전해졌다. 특히 FC서울은 2017년 이후 약 9년 만에 안방 승리를 거두며 더욱 큰 관심을 모았다.

이 과정에서 일부 팬들의 비난이 선수 본인이 아닌 배우자인 곽민선에게까지 향했고, 협박성 메시지와 성희롱성 발언까지 이어지며 논란이 확산됐다.

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곽민선은 그간 상황을 공개하지 않고 대응해왔지만, 수위가 점점 높아지자 결국 직접 입을 열고 강경 대응 의지를 드러낸 것으로 보인다.

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한편 곽민선은 e스포츠 및 스포츠 아나운서로 활약하며 '축구 여신'으로 불려왔으며, 두 사람은 결혼 전 '조선의 사랑꾼'에 함께 출연해 러브스토리와 신혼 생활을 공개하기도 했다. 송민규는 2023 항저우 아시안게임 남자 축구 대표팀으로 금메달을 목에 건 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com