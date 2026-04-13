넷마블의 신작 '몬길: 스타 다이브', '몬길' IP의 부활이 아닌 새로운 시작이라고 강조하는 이유는?

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넷마블이 또 하나의 IP 신작으로 글로벌 시장에 도전장을 내민다.

오는 15일 출시를 앞둔 '몬길: STAR DIVE(스타 다이브)'는 '몬스터 길들이기' IP를 기반으로 한 신작이다. 지난 2013년 출시됐던 '몬스터 길들이기'는 모바일 수집형 RPG의 대중화를 이끌었던 작품으로, 국내 게임 시장에서 모바일이 비로소 온라인 플랫폼을 넘어서는 흐름을 만드는 선두 주자였다고 할 수 있다.

다만 단순한 후속작이라기보다는, 기존 수집형 RPG에서 액션 중심 구조로 장르와 플레이 방식까지 바꿨다는 점에서 재해석에 가깝다고 할 수 있다. 게다가 '몬길' IP는 국내에서 주로 인지도가 높을 뿐 해외 유저들에겐 낯설다. '몬길의 아버지'이자 '몬길' IP를 첫사랑이라 표현하는 김건 넷마블몬스터 대표 역시 최근 인터뷰에서 "이번 글로벌 시장에의 도전은 13년만의 IP '부활'이라기보다는 새로운 '시작'인 셈이다. 결국 게임 자체의 경쟁력으로 평가를 받아야 한다"고 강조한 것도 바로 이런 이유다.

넷마블몬스터 김건 대표

Advertisement

Advertisement

익숙한 이름, 다른 전개

'몬길: 스타 다이브'는 전작의 주인공 '베르나'와 '클라우드'를 중심으로 이야기를 이어가면서도, 새로운 캐릭터와 설정을 더해 세계관을 확장했다.

Advertisement

무대는 몬스터와 인간, 아인종이 공존하는 '벨라나'로, 중앙 대륙과 극동, 죽음의 땅 등 다양한 지역이 연결된 구조다. 이용자는 모험가로서 의뢰를 수행하고, 변화한 몬스터의 생태를 조사하며 이야기를 따라가게 된다.

Advertisement

서사 구성 방식에도 변화가 있다. 기존처럼 방대한 설정을 먼저 제시하기보다, 캐릭터를 중심으로 이야기가 전개되도록 설계했다. 그래픽 역시 언리얼 엔진5 기반으로 구현돼, 애니메이션을 연상시키는 연출과 몰입감을 제공한다. 캐릭터별 서사를 담은 '인연 퀘스트' 등도 세계관의 밀도를 높이는 요소라 할 수 있다.

원작과의 가장 큰 변화는 전투 시스템이다. 3인 파티 기반의 실시간 태그 플레이를 도입해, 캐릭터를 교체하며 전투를 이어가는 액션 중심 구조로 재편됐다. 회피와 반격, 부위 파괴 등 요소를 통해 수동 조작의 재미를 강조했다. 김 대표는 "무엇을 더 넣을지보다 무엇을 덜어낼지를 고민했고, 전투의 재미에 집중했다"고 설명했다.

여기에 진입장벽을 낮추는데도 공을 들였다. 난이도를 자유롭게 조정할 수 있도록 설계해, 게임에 익숙하지 않은 이용자도 부담 없이 즐길 수 있도록 했다. 김 대표는 "13년 전과는 달리 이제는 접근이 쉽고 짧게 즐기는 다양한 SNS가 경쟁작이라 생각한다. 속도감 있게 이야기를 즐기면서도 쉽게 몰입할 수 있는 장치로서 일종의 숏폼 드라마에 가까운 전개로 만들었다"고 말했다.

'몬길: 스타 다이브'에 등장하는 도깨비 캐릭터 '가비'

차별화 요소, 글로벌 시장에 통할까

이야기를 풀어가는 방식만큼이나 중요한 핵심 콘텐츠도 차별화 요소라 할 수 있다.

우선 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅'을 내세우고 있다. 게임의 마스코트이자 수수께끼에 싸여있는 '야옹이'의 능력으로 게임 속에서 만나는 다양한 몬스터들을 몬스터링으로 길들일 수 있으며, 이를 합성해 더욱 다양하고 색다른 외형의 몬스터, '돌연변이 몬스터링'을 수집할 수 있다.

여기에 몬스터들이 랜덤하게 등장해 더욱 많은 몬스터를 모을 수 있는 '차원 균열', 거대 지역 보스와 대적해 자신의 강함을 시험하고 보스 몬스터링을 얻을 수 있는 '토벌' 등 다양한 콘텐츠들을 준비했다.

K콘텐츠에 대한 글로벌 유저들의 선호에 부합하기 위한 한국적 요소를 담은 것도 또 하나의 특징이다.

한국적 감성을 반영한 지역 '수라'의 경우 매력적인 한국 콘셉트의 캐릭터와 함께 도깨비 '두억시니'와 호랑이를 잡는 부대 착호갑사 모티브의 '한울' 등의 몬스터가 등장한다. 지역과 캐릭터의 스토리와 디자인이 유기적으로 연결되면서, '몬길: 스타 다이브'의 정체성을 잘 보여준다고 할 수 있다.

지난해부터 권역별로 베타 테스트를 진행하며 현지 유저들로부터 다양한 피드백을 받고, 그래픽도 수정했으며, 다양한 해외 게임전시회 공개를 통해 인지도를 꾸준히 쌓아왔다. 김 대표는 "제가 참가한 가장 대규모 프로첵트이자, 오랜 기간 무게감 있게 준비했다고 할 수 있다. 혼자 싱글 플레이로도 충분히 즐길 수 있을만큼 꽤 훌륭한 게임성을 가지고 있다고 생각한다. 문턱이 낮고 과금도 순하니, '재미없으면 나갈래'라는 마음으로 편하게 들어오셔서 즐겨보셨으면 좋겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com