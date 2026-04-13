안성재, 모수 홍콩 하루 매출만 2천만 원…럭셔리 집 이사한 이유 있네 ('사당귀')

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[스포츠조선 이우주 기자] '사당귀' 안성재 셰프가 운영하는 모수 홍콩 지점의 매출이 공개됐다.

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12일 방송된 KBS2 예능프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 홍콩 임장 투어를 나선 양준혁, 정호영, 정지선의 모습이 담겼다.

세 사람은 안성재가 운영하는 파인다이닝 식당인 모수 홍콩 지점을 방문했다. 코스 요리를 맛보며 감탄을 금치 못한 세 사람은 총괄 셰프를 만나 운영에 대한 이야기를 들었다.

모수 홍콩의 총 테이블 수는 15개라고. 양준혁은 "여기 넓은데 더 늘리면 안 되나. 우리는 테이블 꽉꽉 채우는데"라며 안타까워했다.

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하지만 '흑백요리사' 이후에도 꾸준히 잘 되고 있다고. 총괄 셰프는 "'흑백요리사' 전에도 잘 됐지만 '흑백요리사' 방영 때는 말도 안 되게 빨리 차더라. 지금은 그래도 한 달 정도는 차있다"고 밝혔다.이에 정지선은 매출을 조심스럽게 물었다. 직원이 머뭇거리자 정호영은 "제가 계산할 수 있다"며 정지선과 함께 매출을 계산해봤다. 계산 결과 하루 매출은 무려 2천만 원. 정호영은 "객단가가 높아서 매출이 높은 건 사실인데 들어가는 식재료나 인건비 같은 건 계산해야 한다"고 밝혔다.

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월세에 대해서도 정호영은 "조사해보니까 이 박물관 건물의 기본 월세가 있더라. 5년 계약을 해야하고 월세가 6천만 원"이라 밝혀 놀라움을 자아냈다. 하지만 양준혁은 "6천만 원이면 할 만 하다. 홍콩인데 그 정도는 써야지"라고 큰 배포를 보였다. 정호영이 "저는 6천만 원 좀 떨린다"고 하자 양준혁은 "그 정도 각오로 무슨 홍콩에 오냐"며 정호영을 타박했다.

wjlee@sportschosun.com