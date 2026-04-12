이범수 "합의 이혼 후 소을·다을 만나, 몇 년 만에 함께 웃었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이범수가 이혼 후 두 자녀와의 관계에 대해 밝혔다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 최근 합의 이혼 소식을 알렸던 배우 이범수가 새 멤버로 합류, 새 일상을 최초로 공개했다.

이날 이범수는 이혼 후 소을, 다을 두 자녀와의 관계에 대해 언급했다. 그는 "누군들 안 그렇겠나. 아이들이 보고 싶다"는 그는 "소송 기간 동안에 딸은 엄마랑 있었고, 둘째 아들은 아빠랑 있고 싶다고 해서 나랑 있었는데, 얼마나 엄마가 그리웠겠나. 빈자리를 느끼게 해주기 싫어서 날마다 학교 데려다 주면서 '아빠가 옆에 있다' 그런 마음으로 했지만 (엄마가) 보고 싶었겠지"라고 털어 놓았다.

이어 이혼 합의 후 아이들의 반응에 대해 묻자, "아이들 마음이 어떨지 모르니까 많이 걱정이 됐는데, 아이들이 어른스럽다"면서 "합의 끝나고 한 2~3일 뒤에 아이들한테 보고싶다고 연락이 와서 만났다. 아이들과 몇 년만에 웃은 것 같다"고 밝혔다. "그 뒤로 아들은 학교 갔다 와서 일주일에 두 번도 오고, 딸 아이도 자주 오고, 같이 온다. 고맙죠"라고 덧붙였다.

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이범수는 소송 다 마무리한 날의 심경을 묻자, "합의를 이루고 이제 다 끝난 거다. 집에 가자마자 나도 모르게 침대에 눕게 되더라. 다음날 눈을 떴는데, 온몸이 두들겨 맞은 것처럼 아팠다. 2~3년 묵었던 일이 풀리면서 긴장이 풀리니까 몸살이 왔다"고 이야기했다.

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한편 이범수는 2010년 14세 연하 이윤진과 결혼을 했으나 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.

olzllovely@sportschosun.com