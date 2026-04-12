'이혼' 이범수 "아이들에 미안해 죽겠다"...결혼 14년 만에 파경 후 첫 심경 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이범수가 이혼 심경에 대해 처음으로 입을 열었다.

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12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 최근 합의 이혼 소식을 알렸던 배우 이범수가 새 멤버로 합류, 새 일상을 최초로 공개했다.

이범수는 제작진과의 사전 미팅에서 이혼 과정과 이혼 후 심경을 담담하게 털어 놓았다. 근황에 대해 묻자, 그는 "새로운 기운이 시작되는 요즘인 것 같다"며 조심스럽게 운을 뗐다.

이범수는 "한 2~3년 개인사가 있었다"라며 이혼을 언급, "개인적으로 슬프고 아프고 그런 기간 이었는데, 얼마 전에 잘 해결 됐다"면서 최근 합의 이혼을 마쳤음을 밝혔다.

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그러면서 "이혼이라는게 승자가 없다. 둘 다 아프겠죠, 아이들까지"라며 "제가 아픈 건 중요한 게 아니라, 아이들한테 너무 미안하고 주변 가족들께 아픔을 남긴 것이다. 아쉽다"고 했다.

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또한 이혼 과정에 있었던 많은 루머들에 대해서는 "제 입장에서는 많이 속상했다"면서도 "그런데 침묵하길 잘 한 것 같다. 아이들한테 미안해서 가만히 있고 싶더라고요. 튀고 싶지가 않았다"고 덧붙였다.

특히 그는 "아이들한테 너무 미안해 죽겠다"라며 깊은 속마음을 전했다.

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한편 이범수는 2010년 14세 연하 이윤진과 결혼을 했으나 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.

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olzllovely@sportschosun.com