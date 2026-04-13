자연인 된 송종국, 캠핑카 생활 중 공개된 근황…정장 빼입고 확 달라졌다

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[스포츠조선 이우주 기자] 축구선수 출신 송종국의 근황이 공개됐다.

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12일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '대한민국 축구 레전드들이 김승현을 찾아온 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김승현은 대한축구협회에서 초대방을 받았다며 "천안에 코리안풋볼파크라고 해서 대한민국 축구선수 분들이 훈련도 하고 대한민국 축구인재들을 양성할 수 있는 곳이 개관을 한다더라"라고 밝혔다.

김승현은 "근데 김승현이 왜 개관식에 가는 거지? 하실 수 있을 거 같은데 재가 대한축구협회에 있는 축구사랑나눔재단이라는 기부도 하고 봉사도 하는 단체에 제가 연예인을 대표로 해서 홍보이사로 그동안 열심히 일해왔다. 그래서 오늘 초대를 받았다"고 밝혔다.

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개관식에 도착한 김승현은 김병지를 만나 과거 인연을 밝혔다. 김승현은 "제가 데뷔했을 때 SBS 청춘 시트콤' 행진'에 나오셨는데 저를 기억하시는지 모르겠다"며 김병지에게 반갑게 인사를 건넸다.

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김병지 외에도 절친 이천수, 설기현 등의 국가대표 출신들도 개관식에 참석했다. 특히 이천수, 설기현과 이야기를 나누는 송종국의 모습도 포착돼 눈길을 모았다.

송종국은 지난해 7월 MBN '알토란'에 출연해 캠핑카에서 생활하는 근황을 공개한 바 있다. 당시 4년째 6평짜리 캠핑 트레일러에서 지내고 있다고 밝힌 송종국은 "아파트보다 캠핑카에서 지내는 게 편하다. 아파트는 주차도 어렵고 엘리베이터에서 사람들하고도 부딪히고 층간소음도 있지 않냐. 여긴 들어가면 그냥 제 집이다. 6평짜리 작은 집이라 생각하면 된다"고 밝혔다. 경기도 평택의 한 저수지 근처에서 지내고 있다는 송종국은 500평 넘는 잔디밭도 보유한 근황을 공개해 화제가 된 바 있다.

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한편, 송종국은 2006년 배우 박연수와 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 뒀으니 2015년 이혼했다.

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wjlee@sportschosun.com