이범수, 이윤진과 14년 결혼 생활 종지부 후 "온몸 두들겨 맞은 듯 아파"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이범수가 이혼 후 심경과 두 자녀에 대한 속마음을 처음으로 털어놨다.

Advertisement

12일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 최근 합의 이혼 소식을 전한 이범수가 새 멤버로 합류해 일상을 최초 공개했다.

이날 이범수는 제작진과의 사전 미팅에서 "요즘 새로운 기운이 시작되는 것 같다"며 조심스럽게 운을 뗐다. 이어 "2~3년 정도 개인사가 있었다. 슬프고 아픈 기간이었는데 얼마 전 잘 해결됐다"며 이혼을 직접 언급했다.

그는 "이혼이라는 건 승자가 없다. 둘 다 아프고, 아이들까지 아플 수밖에 없다"며 "제가 아픈 건 중요하지 않고 아이들과 가족들에게 아픔을 남긴 게 가장 미안하다"고 털어놨다. 특히 "아이들한테 너무 미안해 죽겠다"며 깊은 죄책감을 드러냈다.

Advertisement

이혼 과정에서 불거진 각종 루머에 대해서도 입을 열었다. 이범수는 "제 입장에서는 많이 속상했지만 침묵하길 잘한 것 같다"며 "아이들에게 미안해서 가만히 있고 싶었다. 튀고 싶지 않았다"고 밝혔다.

Advertisement

또한 이범수는 두 자녀 소을, 다을과의 관계도 솔직하게 전했다. 그는 "누군들 안 그렇겠냐. 아이들이 보고 싶다"며 "소송 기간 동안 딸은 엄마와 지냈고, 아들은 아빠와 있고 싶다고 해서 함께 지냈다"고 설명했다. 이어 "아들이 엄마를 얼마나 그리워했겠나. 빈자리를 느끼지 않게 해주려고 매일 학교를 데려다주며 노력했다"고 회상했다.

이혼 합의 이후 아이들의 반응에 대해서는 "걱정이 많았는데 아이들이 너무 어른스럽다"며 "합의가 끝나고 2~3일 뒤 아이들이 먼저 보고 싶다고 연락해 만났고, 몇 년 만에 함께 웃었다"고 전했다. 현재는 "아들이 일주일에 두 번씩 집에 오고, 딸도 자주 온다"며 "같이 찾아올 때마다 고맙다"고 덧붙였다.

Advertisement

이범수는 소송이 마무리된 날의 심경도 털어놨다. 그는 "합의가 끝난 날 집에 가자마자 침대에 쓰러졌고, 다음날 온몸이 두들겨 맞은 것처럼 아팠다"며 "2~3년 묵은 일이 풀리면서 긴장이 풀려 몸살이 온 것 같다"고 말했다.

Advertisement

한편 이범수는 2010년 14세 연하 이윤진과 결혼을 했으나 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 지난 2월 이혼 합의 소식을 전한 이범수 측은 "이범수와 이윤진은 자녀들의 부모로서 각자의 자리에서 서로를 존중하고 응원하기로 합의했다"라며 "충분한 협의를 거쳐 상호 간의 오해를 해소했다. 이혼 절차가 진행되는 과정에서 일부 사실과 다른 추측성 보도 및 왜곡된 해석이 확산된 바 있어, 이에 대해 바로잡고자 한다"라고 했다.

olzllovely@sportschosun.com