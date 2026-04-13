'폭로전→이혼' 이범수, 2년만에 심경 고백 "침묵하길 잘했다고 생각" ('미우새')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이범수가 이혼 2년 만에 심경을 밝혔다.

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지난 5일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 이범수가 출연했다.

이범수는 근황을 묻는 제작진의 질문에 "새로운 기운이 시작되는 요즘인 것 같다. 아시겠지만 2~3년 동안 개인사가 있었다. 개인적으로 슬프고 아픈 기간이었는데 얼마 전에 잘 해결이 됐다"라고 말문을 열었다. 이어 "이혼이라는 게 승자가 없다. 둘 다, 아니 아이들까지 아플 거다. 아이들에게 너무 미안하다. 주변 가족에게 아픔을 남겼다"라고 덧붙였다.

또 제작진은 "이혼 과정에서 기사화되고 많은 오해가 있었다"라는 질문도 더했다. 이범수는 이혼 과정에서 전처 이윤진의 폭로성 SNS로 더욱 큰 잡음이 일어났지만 침묵한 바 있다.

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이범수는 "많이 속상했다. 근데 침묵하길 잘 한 것 같다. 아이들에게 미안해서 가만히 있고 싶었다. 좋은 일로 튀는 것도 아닌데, 튀고 싶지 않았다. 애들에게 너무 미안하다"라며 고개를 숙였다.

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한편 이범수는 2010년 14세 연하 이윤진과 재혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 가족 예능을 통해 큰 사랑을 받았지만 2024년 파경을 알렸다. 이 과정에서 이윤진은 고부 갈등, 성격 차이 등으로 갈등을 빚었다고 폭로했다.

joyjoy90@sportschosun.com