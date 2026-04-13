'44kg 감량 후 요요' 김신영 "연애 끊긴 적 없다, 사각관계까지 가기도" ('말자쇼')

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[스포츠조선 이게은기자] '말자쇼'에 거침없는 입담의 소유자, 개그맨 김신영이 출격한다.

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13일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '성격' 특집으로 꾸며지는 가운데, 이날 게스트로는 개그맨 김신영이 나와 입담을 과시한다.

'말자 할매' 김영희는 이날 방송이 '성격' 특집이라는 것을 알고, 제작진에게 김신영이 꼭 나와야 한다고 강력 추천했다고 밝힌다. 과연 김영희가 김신영을 추천한 이유가 무엇일지 호기심을 자극한다.

이날 '말자쇼'에서는 '절친'인 김영희와 김신영의 토크 공방전이 펼쳐진다. 'J(계획형) 언니와 P(즉흥형) 동생 사이의 성격 차이'에 관한 고민이 등장하자, 김영희는 여느 때처럼 즉석에서 고민 해결을 도와준다. 그런데 김신영은 "김영희가 지나치게 P의 마음을 대변해 주는 것 같다"면서 'J 대변인'으로 나선다. 한 치의 물러섬 없는 두 사람의 토크 덕분에 현장은 웃음바다가 됐다는 후문이다.

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김신영은 "연애가 끊긴 적이 없다. 사각 관계까지 간 적이 있었다"며 자신의 연애사를 공개한다. 이러한 연애 경험을 바탕으로 김신영은 연애를 꿈꾸는 20대 남성의 고민 해결에 동참한다. 또한 이성을 유혹할 수 있는 자신만의 '플러팅' 비법을 공개할 예정이다.

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특히 김신영은 자신을 이상형으로 꼽아왔던 가수 박서진에 대한 솔직한 심정을 공개한다. 김신영을 향한 박서진의 마음은 응답받을 수 있을 것인지 관심이 쏠린다.

한편, KBS2 '말자쇼'는 13일 월요일 밤 9시 30분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com