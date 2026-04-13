현아, 새출발에도 ♥용준형과 애정전선 이상無 "새로운 여정 응원해"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 포미닛 출신 가수 현아가 남편 용준형과의 달달한 모먼트를 공개했다.

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현아는 13일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 현아는 지인들과 일본에서 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이다. 바구니 한가득 쇼핑을 하거나, 유명 맛집에서 라멘을 먹는 등 평화롭고 유쾌한 여행을 즐겼다.

무엇보다 관심을 모았던 건 남편 용준형의 선물이었다. 용준형은 현아에게 '투 유어 뉴 저니'라고 적힌 레터링 케이크와 꽃 바구니를 선물했다. 특히 용준형은 "사랑하는 내 아내 현아야. 그동안 마음고생 너무 많았어. 힘든 내색 안하고 잘 버텨줘서 너무 고맙고 대견해. 이제 행복한 일들만 가득할테니 하나도 놓치지 말고 다 즐기자. 앞으로 시작될 너의 새로운 여정도 온 마음 다해 응원해. 사랑해"라고 적은 카드를 전해 애정을 드러냈다.

현아는 최근 소속사와 결별을 알렸다. 앳에어리어는 10일 "현아와 향후 활동에 대한 심도 있는 논의 끝에 전속계약을 종료하기로 합의했다"고 밝혔다.

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현아는 2019년 싸이가 설립한 피네이션에 합류했으나 3년 7개월 여만인 2022년 8월 아름다운 이별을 택했다. 이후 현아는 1년여간 독자활동을 진행하다 2023년 11월 그루비름이 설립한 레이블인 앳에어리어에 새 둥지를 틀었던 바 있다.

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현아는 2024년 용준형과 결혼했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com