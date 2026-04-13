빅뱅, 6년만에 약속 지킨다…오늘(13일) 美 코첼라 접수 "K팝의 정점"

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[스포츠조선 백지은 기자] 왕이 귀환한다.

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그룹 빅뱅이 13일(한국시각) 세계 최대 음악 축제인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(이하 코첼라)' 무대에 오른다.

빅뱅은 미국 캘리포니아주 인디오의 아웃도어 시어터 무대에서 약 60분에 걸쳐 압도적인 라이브 공연을 펼친다.

아웃도어 시어터는 단순 무대 이상의 상징성을 가진 곳이다. 일단 코첼라에서 두 번째로 큰 규모를 자랑하는, '제2의 메인 무대'다. 메인 무대인 '코첼라 스테이지'가 대중적인 팝스타나 헤드라이너를 위한 공간이라면, 아웃도어 시어터는 음악적 색이 뚜렷한, 해당 장르에서 정점에 오른 아티스트들이 주로 서는 곳이다. 이 무대에 선다는 건 단순히 인기 그룹이란 의미를 넘어 K팝의 전설적인 아이콘으로 인정받았다는 뜻이다.

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멤버들은 이번 무대를 위해 직접 편곡과 연출에 참여했다. 빅뱅 특유의 폭발적인 에너지와 예술성이 집약된 역대급 무대가 탄생할 전망이다.

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이번 공연은 페스티벌 참여 이상의 의미가 있다. 애초 빅뱅은 2020년 군백기 종료 후 첫 완전체 무대를 '코첼라'에서 꾸밀 예정이었지만, 코로나19 팬데믹으로 페스티벌 자체가 취소되며 무대가 무산됐다. 그후 6년이란 긴 기다림 끝에 다시 '코첼라' 무대가 성사되면서 글로벌 팬덤이 뜨겁게 달아올랐다.

빅뱅은 '코첼라'를 시작으로 데뷔 20주년의 포문을 연다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com