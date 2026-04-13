이광수, 박보영에 잡도리 대물림 "혼내보니 짜릿해" ('틈만나면,')

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[스포츠조선 이게은기자] SBS '틈만 나면,'의 시즌1 첫 게스트였던 이광수가 박보영과 함께 시즌4의 대미를 장식한다.

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SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 회 방송 기준 최고 시청률 5%, 2049 1.5%로 2049 기준 동시간대 1위 및 화요일 방송된 예능, 드라마 전체 1위를 석권하며 화요 예능 독주를 이어갔다. (닐슨코리아 수도권 기준) 오는 14일(화) 방송은 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 배우 이광수, 박보영이 출격해 구리 일대에서 역대급 찐친 케미를 발산한다.

유재석은 이날 이광수, 박보영의 등장에 "'틈만 나면,'의 시작을 같이 한 광수가 왔다"라며 함박웃음으로 반긴다. 앞서 이광수는 '틈만 나면,' 1회 틈 친구로 나온 개국공신. 유재석은 "오늘 빅스타랑 중스타가 왔어"라며 시작부터 이광수 놀리기에 시동을 건다. 특히 이광수가 만발한 벚꽃을 바라보더니 "벚꽃은 이때밖에 못 봐"라고 감성에 젖자, 유재석은 "벚꽃은 내년에도 볼 수 있어"라며 칼차단해 현장을 웃음바다로 만든다.

이 가운데 박보영이 이광수의 후배 잡도리를 폭로해 흥미를 더한다. 박보영은 "광수 오빠가 후배 교육을 시킨다. 연락 늦으면 변했다고 혼낸다"라고 깜짝 고백한 것. 이에 유재석이 "광수가 형들한테 배운 걸 보영이한테 한다"라며 '잡도리 대물림설'을 제기하자, 이광수는 "이제야 형들이 왜 나한테 그랬는지 알겠더라. 짜릿함이 있다"라고 털어놔 유재석을 빵 터지게 한다.

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그런가 하면 유연석, 박보영이 14년 만에 재회해 눈길을 끈다. 박보영, 유연석은 영화 '늑대소년'에서 주인공 '순이'와 주인공을 짝사랑하는 '지태' 역으로 함께한 사이. 유연석은 "촬영으로 만난 건 14년 만이다. 얼마 전에 향기도 만났다"라며 극중 박보영의 여동생 역을 맡았던 배우 김향기까지 소환, 애정을 과시한다. 이를 지켜보던 이광수는 "내가 있는데 왜 향기 얘기를 해?"라며 질투를 폭발시켜 폭소를 유발한다는 전언이다.

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이에 시즌4 대미를 장식할 유재석과 애착동생들 유연석, 이광수, 박보영의 환상적인 티키타카가 담길 '틈만 나면,' 본 방송에 기대가 수직 상승한다.

더욱 강력한 일상밀착형 웃음 폭격을 예고하고 있는 화요일의 힐링 예능 '틈만 나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com