[공식] 김혜윤 '살목지'로 '호러퀸' 굳힌다..개봉 첫주 53만명 돌파 "손익분기점 목전"

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[스포츠조선 조지영 기자] 공포 영화 '살목지'(이상민 감독, 더램프 제작)가 개봉주 주말 박스오피스 1위에 등극하며 압도적 흥행을 이어가고 있다.

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영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '살목지'는 13일 오전 7시 기준, 지난 10일부터 12일까지 53만6452명의 관객을 동원하며 개봉 첫 주말 전체 박스오피스 정상에 올랐다.

이는 극장가를 이끌어온 쟁쟁한 경쟁작 '프로젝트 헤일메리'와 '왕과 사는 남자'를 뛰어넘은 성과로 눈길을 끈다. 특히 '살목지'가 기록한 첫 주말 스코어는 2019년 180만 관객을 동원했던 '변신'(57만1901명) 이후 호러 장르 개봉주 주말 최고 기록으로, 2021년 '랑종'의 첫 주말 스코어인 30만5151명도 큰 격차로 넘어섰다.

뿐만 아니라 '살목지'는 개봉 3일차인 10일, 오프닝 스코어인 8만9913명을 뛰어넘은 11만1766명의 관객을 동원하는 것은 물론, 주말 역시 가파른 관객 수 상승세를 보였다. 빠른 속도로 손익분기점(80만명) 돌파를 향해 달려가고 있는 '살목지'의 심상치 않은 흥행세에 귀추가 주목되고 있다.

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'살목지'는 살목지 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화다. 김혜윤, 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등이 출연했고 '귀신 부르는 앱: 영'의 이상민 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com