신봉선 "요요 위약금 없어도 11kg 감량"…광고 모델 6번 재계약한 '독한 의지'

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 신봉선이 11kg 감량 비결과 함께 다이어트 관련 솔직한 속내를 털어놨다.

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12일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '상상도 못 한 열애설의 정체ㅣ김수용을 당황시킨 신봉선의 깜짝 고백'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 신봉선은 다이어트와 건강 상태에 대한 이야기를 전했다.

신봉선은 "갑상선 기능 저하증이 있어서 살이 잘 찌는 체질"이라며 "몸이 피곤한 상태에서 스스로를 놓았더니 4년 만에 10kg 이상이 쪘다"고 밝혔다.

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이어 다이어트를 결심한 계기에 대해 "마침 광고 제안이 들어왔고, 무리하지 않고 건강하게 빼고 싶다는 생각과 잘 맞았다"고 설명했다.

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특히 그는 다이어트 광고 모델 계약이 무려 6차례나 연장됐다고 밝혀 눈길을 끌었다.

신봉선은 "요요가 와도 위약금은 없는 구조"라면서도 "그래도 촬영 기간 동안은 유지하고 싶어서 최선을 다했다"고 말했다.

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이어 "먹는 걸 포기 못하는 대신 생활 패턴을 완전히 바꿨다"며 "아침에 수영을 하고 발레를 하면서 계속 움직이려고 한다. 집에서도 거의 눕지 않고 소파에도 잘 앉지 않는다"고 자신만의 감량 비결을 전했다.

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그 결과 신봉선은 약 11kg 감량에 성공했으며, 변화된 몸 상태에 대해서도 "몸이 달라진다. 예전에는 항상 부어 있어서 몰랐던 것들도 알게 됐다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com