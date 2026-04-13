서민재, 친부 갈등 속 벚꽃 꽂은 子 공개…“난 말하면 지켜”

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[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널3' 출신 서민재가 아들과 함께한 봄 일상을 공개했다.

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서민재는 13일 자신의 SNS에 "난 말하면 지킨다? 바리깡 구하러 간다 했던 거 기억하지?"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 아들과 함께 외출에 나선 그의 모습이 담겼다. 특히 아들은 귀에 벚꽃을 꽂은 채 앙증맞은 자태를 드러내며 보는 이들의 미소를 자아냈다. 따뜻한 봄 날씨 속에서 모자의 평온한 분위기가 눈길을 끈다.

서민재는 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸고 대졸 공채 최초 여성 정비사라는 이력으로 큰 화제를 모은 바 있다.

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이후 그는 지난해 5월 임신 소식을 전하는 과정에서 전 남자친구와의 갈등을 공개하며 논란의 중심에 섰다. 당시 전 남자친구 측은 책임 회피 의혹을 부인하며 법적 대응에 나섰고 양측의 입장 차는 이어졌다.

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현재 서민재는 홀로 아이를 출산해 양육 중이다. 그는 최근 "아이를 위해 양측이 진정성 있는 대화를 나누길 바란다"며 갈등 해결 의지를 드러낸 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com