나홍진 '호프' 얼마나 성공하고 싶은지 감도 안와..'기생충' 북미 배급사 네온과 손잡았다

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[스포츠조선 조지영 기자] 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문에 초청된 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 미국 배급사 NEON과 파트너십을 맺고 북미 개봉을 확정했다.

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오는 5월 열리는 칸영화제 경쟁 부문에 초청되며 칸영화제 집행위원장으로부터 "장르가 끊임없이 변화하며, 지금까지 한번도 다뤄진 적 없는 새로운 이야기를 펼쳐낸다"라는 평가를 받아, 화제를 모은 영화 '호프'가 미국 관객들과 만난다.

'호프'의 투자·배급사 플러스엠 엔터테인먼트와 미국의 영화 배급사 NEON이 '호프'?의 북미 배급에 대한 파트너십 계약을 체결하였다.

NEON은 2017년 설립된 미국의 영화 배급사로, 다수의 칸영화제 황금종려상 수상작과 아카데미 작품상 수상작 등 전 세계가 주목하는 화제작들의 북미 배급을 담당했다.

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특히 NEON은 봉준호 감독의 '기생충'을 비롯, '티탄' '슬픔의 삼각형' '추락의 해부' '아노라' '그저 사고였을 뿐'?까지 2019년부터 6편 연속 칸영화제 황금종려상 수상작을 북미 관객에게 소개해 왔으며 이번 파트너십 체결로 NEON은 올해 칸영화제 '호프'를 비롯하여 '상자 속의 양' '갑자기 병세가 악화되다' 등 경쟁과 비경쟁 총 6편의 작품을 선보이게 됐다.

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또한 NEON은 '기생충' 외에도 최근 개봉한 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'의 북미 배급을 맡아 한국 영화의 글로벌 시장 확장에 중요한 역할을 이어가고 있다.

'?호프'의 북미 배급을 맡게 된 것에 대해 NEON은 "유일무이한 나홍진 감독, 그리고 포지드필름스, 플러스엠 엔터테인먼트와 손잡고, 전 세계 관객들에게 압도적인 기대작 '호프'를 선보이게 되어 매우 기쁘다. 앞으로 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다. 올해 여름 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com