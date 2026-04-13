화사, 킬힐 벗고 '뽀뽀뽀' 떴다…인디언 노래로 아이들 홀린 '육아 만렙'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 킬힐을 벗고 어린이 프로그램에 등장, 반전 매력을 선보였다.

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화사는 13일 방송된 MBC '뽀뽀뽀 좋아 좋아'의 인기 코너 '마음약국'에 출연해 아이들과 눈높이를 맞추며 특별한 시간을 보냈다.

이날 화사는 무대 위 카리스마를 내려놓고 '내 안의 어린이'를 꺼내듯 자연스럽게 아이들과 어울렸다.

동화책을 읽어주고 노래를 부르는 것은 물론, 놀이터에서 '무궁화 꽃이 피었습니다' 놀이를 함께하며 적극적으로 교감에 나섰다.

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특히 아이들이 뽀식이 삼촌과의 놀이에 흥미를 느끼지 못하던 상황에서, 화사는 '인디언 노래'를 부르며 분위기를 단숨에 바꿨다.

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이어 인형을 활용한 놀이까지 더하며 아이들의 관심을 사로잡았고, 아이들은 화사와 노는 시간을 더욱 즐거워하는 모습을 보였다.

이후 화사는 아이들에게 직접 동화책을 읽어주며 몰입도를 높였고, 이를 지켜보던 뽀식이 삼촌은 질투심을 드러내 웃음을 자아냈다.

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하지만 화사는 "같이 놀자"며 자연스럽게 손을 내밀었고, '마음약국' 코너를 통해 서로의 마음을 풀어가는 훈훈한 장면이 이어졌다.

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narusi@sportschosun.com