'열애 인정' 지예은, 바타♥ 언급에 웃참 실패 "제니 안무가로 난리 나"

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[스포츠조선 이게은기자]배우 지예은이 댄서 바타와의 열애를 인정하면서, 바타를 언급한 모습이 재조명되고 있다.

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지난해 6월, 지예은은 웹 예능 '핑계고'에 출연해 바타를 언급한 바 있다.

당시 지예은은 지석진과 프로젝트 그룹 '충주지씨'를 결정, 곡 '밀크쉐이크'를 발매했다. 유재석은 "안무는 (지예은의) 교회 친구 바타가 맡았다며?"라고 물었고 지예은은 활짝 웃으며 "'라이크 제니' 안무가 바타다"라고 설명했다. 하하는 "요즘 바타 난리나지 않았나. 돈을 얼마나 쓴 거냐"라며 지예은의 인맥에 깜짝 놀랐다. 이어 "예은이 주도한 부분"이라는 자막이 떠 눈길을 끌었다.

한편 이날 지예은은 바타와의 열애설이 터지자마자 열애 사실을 초고속으로 인정했다. 소속사 씨피엔터테인먼트측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"라고 전했다.

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두 사람은 1994년생 동갑내기로 교회 친구에서 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com