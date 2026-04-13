'12골 4도움' 손흥민 날벼락, 충격 탈락...2025시즌 MLS 올해의 팀 2연속 '외면'→'메시-부앙가 포함'

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 2025시즌 베스트 일레븐에서 탈락했다는 소식이 나오고 있다.

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유명 축구 SNS 매체인 Fut Sheriff는 13일(한국시각) '미국 메이저리그사커(MLS) 올해의 팀이 곧 발표될 것으로 확인됐다. 손흥민이 제외됐다'며 2025시즌 MLS 올해의 팀 선정 결과가 담긴 이미지를 공유했다. 이는 게임사인 EA스포츠에서 선정하는 올해의 팀이다.

손흥민이 올해의 팀에서 탈락한 건 다소 충격적인 결과다. 손흥민은 지난 시즌 후반기에 LA FC로 이적했다. LA FC로 이적하자마자 손흥민은 리그를 들썩이게 만들었다. 정규리그 10경기 동안 손흥민은 무려 9골 3도움이라는 미친 활약으로 LA FC를 단숨에 MLS 우승 후보로 만들었다. 드니 부앙가와 함께 '흥부 듀오'를 결성해 플레이오프에 입성했다.

사진=Fut Sheriff

플레이오프에서도 손흥민의 활약은 눈부셨다. 3경기 동안 3골 1도움이었다. 특히 벤쿠버 화이트캡스와의 서부 콘퍼런스 플레이오프 2라운드에서는 패배 위기 속 홀로 2골을 책임지는 '캐리력'까지 선보였다. 3개월 동안의 짧은 시간이었지만 손흥민의 영향력은 정말로 막대했다.

하지만 손흥민은 올해의 팀이 선정되지 못했다. 손흥민 대신 선정된 공격수는 부앙가, 리오넬 메시(인터 마이애미), 샘 서리지(내슈빌)이었다. 세 선수의 활약도 대단했다. 부앙가는 리그 26골 8도움으로 LA FC의 에이스 역할을 해냈다. 메시는 35골 21도움이라는 괴랄한 활약으로 MLS 역사상 최초로 '백투백' MVP를 달성했다. 서리지 또한 25골 3도움으로 최고의 시즌을 보냈다.

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중원에는 에반데르(신시내티), 다비드 아얄라(인터 마이애미), 세바스티안 버홀터(벤쿠버)가 선정됐다. 수비진에는 막시밀리안 아프스텐(콜롬버스), 야코브 글레스네스(LA 갤럭시), 트리스탄 블랙몬(벤쿠버), 앤디 나쟈르(내슈빌)가 이름을 올렸다. 골키퍼는 세인트 클레어(인터 마이애미)가 선정됐다.

AFP연합뉴스

손흥민이 올해의 팀 선발은 아니라도 후보에도 이름을 올리지 못한 건 매우 아쉽다. 후보 3명에는 안데르스 드레이어(샌디에이고), 디에고 루나(솔트레이크), 크리스천 롤단(시애틀)이 뽑혓다.

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손흥민은 지난 시즌 리그 사무국에서 선정하는 올해의 팀에서도 탈락했다. 당시에는 공격진에 부앙가, 메시, 드레이어가 뽑혔다. 중원에는 버홀터, 에반데르, 롤단이 이름을 올린 바 있다.

이번 시즌 손흥민은 생애 첫 MLS 올해의 팀 선정을 노린다. 손흥민은 이번 시즌 리그 6경기에서 7도움을 기록 중이다. 아직 득점은 없지만 도움 순위에서는 리그 1위를 달리고 있다. 득점이 지난 시즌만큼 올라온다면 올해의 팀 선정은 손흥민에게 어려운 일이 아닐 것이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com