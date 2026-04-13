[공식] 지예은♥바타, '94년생' 동갑 커플 탄생…"좋은 감정 갖고 만나는 중"

지예은(왼쪽), 위댐보이즈 바타. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 지예은과 위댐보이즈 바타가 열애 중이다.

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지예은 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 13일 스포츠조선에 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 "따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.

앞서 이날 엑스포츠뉴스는 지예은과 바타가 열애 중이라고 보도했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

바타는 지예은이 지석진과 프로젝트 그룹 '충주지씨'로 지난해 '워터밤 서울 2025' 무대에 오를 당시 지원사격에 나선 것으로 전해졌다. 또한 이들의 신곡 '밀크쉐이크' 무대를 위해 안무 제작에도 참여했다.

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지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 이후 쿠팡플레이 코미디쇼 'SNL 코리아' 시즌3, 4에서 활약을 펼치며 주목을 받았다. 현재 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 고정 멤버로 출연 중이다.

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바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더다. 위댐보이즈는 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에서 준우승을 차지하기도 했다. 이후 KBS 아이돌 서바이벌 '메이크메이트원'에선 코치진으로 활약했으며, 블랙핑크 제니의 '라이크 제니' 안무를 맡아 화제를 모았다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com