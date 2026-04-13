지예은♥바타, 6개월 전 '성지글' 적중했다…"둘이 곧 열애설 날 듯"

사진=바타 SNS

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 지예은과 댄서 바타가 열애를 인정한 가운데, 과거 온라인 커뮤니티에 올라온 이른바 '성지글'이 화제다.

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13일 엑스포츠뉴스 따르면 지예은과 바타는 최근 친구에서 연인으로 발전해 교제 중이다라고 보도했다.

두 사람은 1994년생 동갑내기로, 공통된 관심사와 종교를 계기로 가까워졌으며 '교회 친구'로 지내다 자연스럽게 연인으로 발전했다고 보도했다.

이에 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 바로 두 사람의 열애를 인정했다.

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이들의 열애 소식이 알려지자, 지난해 10월 30일 한 온라인 커뮤니티에 게재된 게시글이 뒤늦게 주목받고 있다.

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해당 글 작성자는 두 사람의 관계를 언급하며 열애 가능성을 암시하는 내용을 남겼고, 실제 열애설을 인정하면서 '성지글'로 불리고 있다.

게시글에는 두 사람이 같은 교회를 다니며 호감을 키워왔고, 연인으로 발전할 가능성이 있다는 취지의 내용이 담겨 눈길을 끌었다.

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한편 바타는 지예은이 지석진과 프로젝트 그룹 '충주지씨'로 '워터밤 서울 2025' 무대에 올랐을 당시 신곡 '밀크쉐이크' 안무 제작에 참여하며 인연을 이어온 바 있다.

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지예은은 한국예술종합학교 연기과 출신으로 웹드라마와 영화, 예능을 넘나들며 활약 중이다. 특히 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시리즈와 SBS '런닝맨' 고정 멤버로 합류하며 대중적 인지도를 높였다.

바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더로, 엠넷 '스트릿 맨 파이터' 준우승을 통해 이름을 알렸다. 이후 지코 '새삥' 안무와 블랙핑크 제니 '라이크 제니' 안무를 맡으며 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com