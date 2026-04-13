쿨 이재훈, '고막남친'에 판 뒤집었다…콘서트 줄매진

사진제공=컨셉케이컴퍼니

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[스포츠조선 정빛 기자] 쿨 이재훈의 전국투어 콘서트 '2026 더 이재훈 - 컴 온'이 연일 매진을 기록하며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

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지난 2월 시작된 이번 투어는 최근 출연한 케이비에스2 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'을 기점으로 분위기가 더욱 달아올랐다. 방송 직후 예매 사이트 접속자가 급증했고, 주요 지역 공연 티켓이 빠르게 매진되며 이재훈을 향한 관심을 입증했다.

방송에서 이재훈은 댄스 퍼포먼스를 소화하며 색다른 매력을 드러냈다. 안정적인 보컬은 물론, 무대 장악력까지 더해지며 현장과 시청자의 호응을 동시에 이끌어냈다. 기존 팬층에 더해 엠지세대까지 유입되며 관객층도 한층 넓어졌다.

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매진 지역을 중심으로 추가 공연 요청도 이어지고 있다. "믿고 듣는 보컬", "여전한 무대 장악력" 등 관객 반응 역시 긍정적이다.

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공연 관계자는 "세대를 아우르며 소통하는 이재훈에게 보내주신 관심에 감사드린다"고 전했다.

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'2026 더 이재훈 - 컴 온'은 오는 7월까지 전국 주요 도시에서 이어질 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com