투모로우바이투게더 "빅히트 재계약 후 첫 컴백, 데뷔하는 마음"

13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더가 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 투모로우바이투게더가 컴백 소감을 밝혔다.

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13일 오후 2시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 투모로우바이투게더의 미니 8집 '세븐 이어 : 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때(이하 세븐 이어)' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

수빈은 "재계약 후 첫 앨범이라 감회가 새롭다. 멋진 모습 보여드리겠다"고, 휴닝카이는 "다양한 감정을 담아 열심히 준비했다"고, 범규는 "소년의 성장 서사 이야기를 하던 저희가 애절한 사랑이야기로 돌아왔다. 벌써 8년차다. 시간이 정말 빠른 것 같다"고, 연준은 "재계약 이후 첫 컴백인 만큼 데뷔하는 마음으로 열심히 준비했다"고, 태현은 "7년 동안 늘 그랬듯 이번 활동도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

투모로우바이투게더는 이날 오후 6시 '세븐 이어'를 발표한다. 일렉트로 팝 장르의 타이틀곡 '하루에 하루만 더'는 재계약 이후 다시 전진하기 위해 새로운 출발선에 선 지금, 꿈을 붙잡고 나아가겠다는 다짐을 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함에 빗대어 표현해 관심을 끈다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com