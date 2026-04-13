'허수아비' 박해수 "송강호 선배 '살인의 추억'과 비교? 부담無…캐릭터 겹치지 않아"

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해수가 드라마 '허수아비'와 영화 '살인의 추억'의 다른 점을 짚었다.

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박해수는 13일 서울 구로구 신도림 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 '허수아비' 제작발표회에서 "'살인의 추억'은 범인이 잡히기 전의 이야기이고, 저희 드라마는 범인이 잡히고 난 이후의 이야기를 그렸다"라고 했다.

'허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기다. 1988년부터 2019년까지 30년을 오가며 펼쳐지는 악연과 증오로 얽힌 두 남자의 진실 추적이 강렬한 서스펜스를 선사한다.

특히 '허수아비'가 이춘재 살인사건을 모티브로 한 작품인 만큼, 영화 '살인의 추억'에 대한 언급도 자연스럽게 흘러나왔다. 박해수는 "'살인의 추억'은 범인이 잡히기 전의 이야기이고, 저희 드라마는 범인이 잡히고 난 그 이후의 이야기를 그렸다. 그래서 캐릭터가 겹친다고 생각하지 않았다. '살인의 추억'은 너무나 명작이다. 꼭 송강호 선배 역할뿐만 아니라, 다른 선배 역할도 제 캐릭터에 도움이 되는 부분을 공부를 많이 했다"고 전했다.

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그러면서 "강태주는 완벽한 정의감을 가진 인물은 아니다. 그래도 사건을 끝까지 잡기 위해 애쓰고 부딪히고 깨지는 짱돌 같은 친구"라며 "완벽한 형사도, 사람도 아니다. 부단히 애쓰고 노력하는 캐릭터"라고 덧붙였다.

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한편 '허수아비'는 오는 20일 오후 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com