넥슨, KT와 협업해 수원 KT 위즈파크에서 '메이플스토리' 브랜드데이 실시

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넥슨은 프로야구단 KT 위즈와 협업해 지난 주말 양일 경기에서 '메이플스토리' 브랜드데이를 진행했다고 13일 밝혔다.

지난 11~12일 양일에 걸쳐 선보인 '메이플스토리 데이'는 KT와 협업해 지난해에 이어 2년 연속 선보인 IP 컬래버레이션 사례다. 양일 경기에 출전한 KT 선수들은 '메이플스토리' 대표 캐릭터 핑크빈이 그려진 유니폼을 입고 경기에 나섰으며, 11일 경기에서는 핑크빈이 시구자로 등장했다.

경기가 펼쳐진 수원 KT 위즈 파크는 핑크빈 포토존을 조성하는 등 '메이플스토리' IP로 전역을 꾸며 따뜻한 봄 날씨와 어울리는 화사하고 새로운 분위기를 형성했다고 넥슨은 전했다. 경기장 내 미디어 월에서는 '메이플스토리' 테마의 영상을 송출했고, 휴식 시간을 활용한 다양한 이닝 이벤트를 통해 현장을 찾은 관중을 대상으로 색다른 IP 경험을 줬다. 핑크빈 부채와 브랜드데이 기념 지류 티켓을 선물하기도 했다.

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넥슨과 KT는 앞서 이번 브랜드데이를 기념하는 다양한 컬래버 상품도 출시했다. KT 위즈 온오프라인 스토어에서 '메이플스토리' IP로 꾸민 유니폼, 모자, 크로스백, 티켓 홀더 등의 MD 굿즈를 공개했다. 이밖에 넥슨은 이번 브랜드데이를 기념하는 '메이플스토리' IP 모바일게임 '메이플스토리M'과 '메이플 키우기'의 게임 이벤트를 진행 중이다. 7월 31일까지 넥슨 공식 유튜브 채널에 공개한 쿠폰 번호를 입력하면 무기, 망토 등의 유니폼 코디 아이템을 제공한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com