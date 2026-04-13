"수술 없이 관절염 좋아졌다" 77세 母, 운동중독 수준…서장훈 "과하다" 경고

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[스포츠조선 김수현기자] 운동에 푹 빠진 77세 어머니의 사연에 이수근 서장훈의 걱정이 쏟아졌다.

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오늘(13일) 밤 8시 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 360회에서는 헬스장을 운영하며 트레이너로 살아가는 47세 아들과 운동에 푹 빠진 77세 어머니의 사연이 공개된다.

어머니는 50대부터 퇴행성 관절염을 앓아 정형외과에서 수술 권유까지 받을 정도로 무릎 상태가 좋지 않았다고 한다. 당시 헬스 트레이너인 아들이 "운동을 먼저 해보고, 그래도 안 되면 수술을 하자"고 조언했고, 이를 계기로 건강을 위해 운동을 시작하게 됐다고.

하지만 점차 운동중독 수준에 이르며 하루 근력운동 2시간, 유산소 운동 1시간 등 총 3시간의 강도 높은 운동을 매일 이어오고 있다고 고백한다.

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특히 2021년, 운동 5년 차에 참가한 시니어 보디빌딩 대회에서 3위를 차지한 데 이어 2023년에는 전국 시니어 보디빌딩 대회에서 1위를 거머쥐며 놀라운 성과를 보여줬다고 밝힌다.

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하지만 아들은 "365일 쉬는 날 없이 운동을 한다"며 점점 과해지는 어머니의 운동량을 걱정한다고. 심지어 아들의 만류를 피하기 위해 헬스장을 옮기고, 집에서는 실내 자전거를 2시간씩 타는 것은 물론 새벽에도 운동을 이어간다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

또한 어머니는 근육 생성에 좋은 음식만을 고집하며 식단 균형까지 무너진 상태. 여기에 대회 이후 며칠씩 앓아눕고, 장염과 면역력 저하로 인한 코로나까지 걸렸다는 사실이 전해지며 상황의 심각성이 더해진다. 이에 대해 어머니는 "운동으로 수술 없이 관절염이 좋아졌다"며 "많은 사람들에게 '운동하세요'라는 동기부여를 주고 싶다. 80세에 보디빌딩 대회에 꼭 나가야 한다"고 포부를 밝힌다.

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사연을 들은 서장훈은 "나가시는 건 좋은데 지금 하는 운동량이 너무 많다"며 "운동 시간은 하루 1시간 반 정도로 줄이고, 하루 운동하면 하루 쉬는 식으로 조절해야 한다"고 현실적인 조언을 건넨다. 이어 "이제는 좋아하는 음식도 즐기고, 건강을 위한 균형을 맞춰야 할 시기"라고 덧붙인다.

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이수근 역시 "맛있는 것도 드시고, 꽃구경도 하면서 아들을 위해서라도 적당히 하셔야 한다"고 조언을 전한다.

이 밖에도 선박 기관사 남친과의 장거리 연애를 고민하는 사연자와 3년 전 헤어진 전 여자친구가 그리운 고민남의 이야기 등은 오늘(13일) 밤 8시 방송되는 '무엇이든 물어보살' 360회에서 확인할 수 있다.

또한 '무엇이든 물어보살'의 더 많은 영상은 유튜브와 페이스북 등 주요 온라인 채널 및 포털 사이트에서도 만나볼 수 있다.

shyun@sportschosun.com