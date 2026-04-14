악뮤, YG 떠난 ‘진짜 이유’ 밝혔다…이찬혁 “배신 아냐, 음악 색깔 달라졌을 뿐”

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[스포츠조선 김소희 기자] 남매 듀오 악뮤가 YG엔터테인먼트를 떠나 독립한 이유를 솔직하게 밝혔다.

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13일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '4집과 함께 돌아온 AKMU 초대석'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 이찬혁과 이수현이 출연해 특유의 유쾌한 남매 케미를 뽐냈다.

이날 침착맨은 최근 YG엔터테인먼트를 떠나 자체 기획사를 설립한 두 사람에게 "왜 소속사를 설립했냐"고 물었다. 이에 이찬혁은 "때가 됐다"고 담담하게 답했다.

침착맨이 "배신할 때?"라고 장난스럽게 묻자, 이찬혁은 곤란한 듯 웃으며 "워딩이…"라고 말을 흐려 웃음을 자아냈다. 이후 침착맨이 "그럼 졸업이라고 하자"고 정리하자, 이찬혁은 "재계약을 한 번 하긴 했었다"며 "그동안 정말 많이 배웠다"고 YG엔터테인먼트를 향한 고마움을 전했다.

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다만 그는 "프로듀싱 범위가 점점 넓어지면서 제 색깔도 더욱 뚜렷해졌다"며 "제가 원하는 부분이 점점 디테일해지다 보니 회사의 방향성과 제 음악적 색깔이 분리되는 지점이 생기더라"고 설명했다.

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특히 이찬혁은 "회사에서도 '악뮤는 이제 혼자서도 잘할 것 같다'며 응원해줬다"며 "배신과는 정반대"라고 강조했다.

한편 악뮤는 지난해 12월 12년간 몸담은 YG엔터테인먼트와 결별한 이후 독립 레이블 '영감의 샘터'를 설립했으며, 지난 7일 정규 4집 발매했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com