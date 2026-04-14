'슬럼프 극복' 악뮤 이수현, 이찬혁과 동거 끝낸다 "2년 합숙 종료, 내년엔 따로 살기로"

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[스포츠조선 김소희 기자] 남매 듀오 악뮤가 유쾌한 합숙 비하인드를 공개하며, 2년 계약 종료 후 각자 생활을 예고했다.

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13일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '4집과 함께 돌아온 AKMU 초대석'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이찬혁과 이수현이 출연해 현실 남매 케미를 뽐냈다.

이날 두 사람은 "함께 산 지 1년이 조금 넘었다"며 "현재 집을 공유하고 있다"고 근황을 전했다. 이어 "그 집이 정말 마음에 든다"고 입을 모으며 만족감을 드러냈다.

이수현은 함께 살게 된 계기에 대해 "오빠가 저를 꼬셨다"며 "제가 좋아할 만한 집이라면서 '공간 분리도 잘 돼 있고, 월세가 부담되니 반반해서 같이 살자'고 제안했다"고 밝혔다.

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하지만 이어진 폭로(?)는 웃음을 자아냈다. 이수현은 "집에 들어가자마자 3일 동안 디톡스를 시켰다. 케일, 비트 주스만 먹게 하면서 '다시 태어나라'고 하더라"며 "그때 '내가 당했다, 큰일 났다'는 생각이 들었다"고 털어놨다.

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이어 "디톡스가 끝나자마자 운동을 같이 하자고 했다"며 "처음엔 주 2회였는데 지금은 주 5회 운동하고 있다"고 덧붙였다.

이에 이찬혁은 "새집에 들어가면 파티를 해야 하지 않냐. 제일 좋은 걸로 파티를 한 것"이라며 "파티 다음은 PT, 그다음은 뷰티"라고 너스레를 떨었다. 달라진 이수현의 외모에 대해서도 은근한 자부심을 드러냈다.

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이를 들은 침착맨은 "댓글이 다 예쁘다고 난리"라며 공감했고, "그 다음 단계는 뭐냐"고 묻자 이찬혁은 "베팅이다. 뷰티까지는 제가 만들어주지만 그 이후는 본인의 몫"이라고 답해 웃음을 더했다.

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또한 이찬혁은 "집을 2년 계약으로 시작했는데, 벌써 1년 4~5개월이 지났다"며 "남은 기간 동안은 '베팅 훈련'에 들어갈 예정"이라고 밝혔다.

이에 침착맨이 "그럼 2년 뒤에는 헤어지냐"고 묻자, 이수현은 "내년에 헤어진다. 추가 계약 계획은 없다"며 "그걸 감수할 만큼 좋진 않았다"고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

다만 이찬혁은 "다음에 살 때는 너무 멀리 떨어지지 말자고 했다"며 "PT도 계속 함께할 예정"이라고 밝혀 남매다운 끈끈한 관계를 드러냈다.

앞서 이수현은 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 슬럼프 당시를 고백한 바 있다. 그는 "히키코모리처럼 지내며 폭식까지 겪었다"며 "무대에 서는 것조차 버거웠고, 나에게 더 나은 미래는 없다고 생각했다"고 털어놨다.

이어 "오빠가 제 상태의 심각성을 느꼈을 때는 가족과도 잘 만나지 않을 때였다. 나를 사랑하는 사람들이 걱정할 걸 알기에 오히려 뵐 낯이 없었다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.

이찬혁 역시 "당시 수현이는 당장 무언가를 할 수 있는 상태가 아니었다. 방송 전후로도 많이 지쳐 있었다"고 회상했다. 이후 그는 합숙을 제안하며 동생의 곁을 지켰고, 함께 생활하며 이수현이 다시 일상을 회복할 수 있도록 든든한 버팀목이 되어준 것으로 전해졌다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com