이효리, 부친상 슬픔 속 핑클 '완전체' 모였다…"우리 리더 고생했어"

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[스포츠조선 이지현 기자] 핑클 이효리의 부친상에 멤버들 모두 함께 해 여전한 우정을 보였다.

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14일 옥주현은 "날이 너무 좋잖아. 데이트 해야지"라며 "너무 보고 싶은 사람과 오랜시간 함께. 슬픔도 기쁨도 함께 할 우리"라는 글과 함께 여러 영상과 사진을 게재했다.

이어 옥주현은 멤버 이진, 성유리와 함께 이효리의 부친 빈소를 찾은 모습도 덧붙였다.

마지막으로 옥주현은 "종일 함께여서 애잔하게 따뜻한 데이트 같았다"며 "울 리더 고생했어"라고 이야기하며 위로와 우정을 전했다.

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공개한 사진에는 성유리가 빈소에서 육개장을 먹는 모습이 담겨 있었으며, 멤버들의 SNS를 모두 태그한 옥주현은 이들의 뒷모습과 함께 하트 이모티콘으로 애정을 더했다.

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한편 이효리의 부친 고(故) 이중광 씨는 지난 12일 별세했다. 이효리는 남편 이상순과 함께 상주로 이름을 올리고 빈소를 지키고 있다.

빈소는 서울 중앙대학교병원 장례식장 1호실에 마련됐으며, 발인은 14일 오전 7시 엄수된다. 장지는 충북 음성군 선영이다.

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olzllovely@sportschosun.com