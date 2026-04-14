홍현희, '당일치기 여행'도 사치인가...육아 굴레 속 '현타' 고백

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 홍현희가 워킹맘으로서의 솔직한 고민을 털어놨다.

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14일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '말하기 어려웠던 그녀의 마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 홍현희는 일본 당일치기 여행을 두고 깊은 고민에 빠진 모습을 보였다.

앞서 남편 제이쓴이 후쿠오카 당일치기 여행을 다녀온 뒤 "티켓팅해 줄 테니 다녀오라"고 권유했기 때문.

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하지만 홍현희는 쉽게 결정을 내리지 못했다. 그는 "첫 번째는 아이한테 미안하다. 유치원 갔다 왔는데 엄마가 없는 그 미안함"이라며 "일찍 일어나면 놀아줘야 하는데, 얘기하다 보니 숨이 막힌다"고 털어놨다.

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이어 "일 때문에 자리를 비우는 것도 있는데, 개인적인 일로도 빠지는 게 미안하다"며 "이게 워킹맘의 고충일 수도 있다"고 덧붙였다.

이에 제이쓴은 "3박 4일도 아니고 당일치기다. 6시간 있다가 오는 것뿐"이라며 홍현희를 설득했다.

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고민 끝에 홍현희는 솔직한 속내도 털어놨다. 그는 "이쓴 씨가 여행 간 날 되게 부러웠다"며 "아기 낳고 회식도 안 갔고, 남편이지만 어떻게 보면 남이지 않나. 남도 나를 이렇게 생각해주는데 왜 나는 나를 위해서 생각 못할까 싶어 현타가 온다"고 말했다.

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한편 홍현희는 2018년 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com