홍진경, 이혼 후 '썸남' 생겼나..."고가 선물 받았다" 알고 보니 '반전'

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 홍진경이 이혼 후 찾아온 뜻밖의 '핑크빛 근황'을 전하며 현장을 발칵 뒤집어 놓았다.

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14일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에 출연한 홍진경은 파격적인 고백으로 입을 열었다.

그는 "최근 나에게 관심 있는 비연예인 남성에게 고가의 선물을 받았다"며 "사귀는 사이도, 팬도 아닌 상황이라 무척 어색했다"고 말해 현장을 발칵 뒤집었다.

하지만 기사화까지 걱정하며 진지하게 말을 이어가던 홍진경은 돌연 "(촬영일이) 만우절이라 거짓말한 것"이라며 "누가 나에게 고가를 주겠냐"고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.

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그러나 제작진은 '미궁에 빠진 진실'이라는 자막을 삽입해 묘한 여운을 남겼다

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분위기가 무르익자 홍진경은 이혼 후 변화된 내면을 담담히 고백했다. 고민이 있느냐는 질문에 그는 "이런 말 미안하지만, 살면서 지금처럼 평화로울 때가 없다"며 "욕심을 부리지 않게 되니 행복에 대한 기대치가 낮아졌고, 오히려 감사함이 커졌다"고 털어놓았다.

이어 "행복한 사람들은 자신만의 기준 설정이 중요하더라"며 22년의 결혼 생활을 뒤로하고 홀로서기 중인 현재의 삶에 대한 만족감을 드러냈다.

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홍진경은 2003년 결혼해 슬하에 딸 라엘 양을 두었으나 지난 해 협의 이혼 소식을 전한 바 있다.

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narusi@sportschosun.com