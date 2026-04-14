유깻잎, 전남편 최고기와 또 예능 출연하더니 "재결합 응원 스트레스" ('X의 사생활')

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[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 최고기, 유깻잎이 다시 한 번 예능 동반 출연에 나섰다.

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14일 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활' 5회에서는 '이혼 7년 차' 유깻잎이 스튜디오에 출연해 전남편 최고기의 이혼 후 일상을 지켜보는 모습이 공개됐다.

최고기와 유깻잎은 지난 2020년 '우리 이혼 했어요'을 통해 이혼 후 삶을 공개한 바 있다. 장윤정이 "당시 다시 잘 됐으면 좋겠다는 마음으로 봤다"라고 말하자, 유깻잎은 "재결합하라는 말을 진짜 많이 들었다"라고 말했다. 김구라가 "그 말이 스트레스였구나"라고 묻자 유깻잎은 "네"라며 한숨을 쉬었다.

그런가 하면 최고기는 유깻잎과 이혼한 이유에 대해 성격 차이, 생활 습관 차이, 혼수 문제 등을 언급해 눈길을 끌었다.

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또 "(유깻잎은) 어른들에게 살갑게 대하지 못한다"라고 언급하기도. 최고기 아버지가 최고기에게 "(유깻잎은) 인사를 몇 년간 안 하더라. 명절에도 세배 한 번 했나? 성격 때문에 인사를 안 한다는 건 말이 안 된다"라며 하소연을 한 장면도 전파를 탔다.

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유깻잎은 "인사는 했는데 귀가 조금 어두우시다. 2~3번 인사한 적도 있다. 세배의 경우, 명절에 거의 뵌 적이 없어서 서운하셨던 것 같다"라고 해명했다.

joyjoy90@sportschosun.com