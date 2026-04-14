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유깻잎, 전남편 최고기와 또 예능 출연하더니 "재결합 응원 스트레스" ('X의 사생활')

유깻잎, 전남편 최고기와 또 예능 출연하더니 "재결합 응원 스트레스" ('X의 사생활')

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 최고기, 유깻잎이 다시 한 번 예능 동반 출연에 나섰다.

14일 방송된 TV CHOSUN 'X의 사생활' 5회에서는 '이혼 7년 차' 유깻잎이 스튜디오에 출연해 전남편 최고기의 이혼 후 일상을 지켜보는 모습이 공개됐다.

최고기와 유깻잎은 지난 2020년 '우리 이혼 했어요'을 통해 이혼 후 삶을 공개한 바 있다. 장윤정이 "당시 다시 잘 됐으면 좋겠다는 마음으로 봤다"라고 말하자, 유깻잎은 "재결합하라는 말을 진짜 많이 들었다"라고 말했다. 김구라가 "그 말이 스트레스였구나"라고 묻자 유깻잎은 "네"라며 한숨을 쉬었다.

유깻잎, 전남편 최고기와 또 예능 출연하더니 "재결합 응원 스트레스" ('X의 사생활')

그런가 하면 최고기는 유깻잎과 이혼한 이유에 대해 성격 차이, 생활 습관 차이, 혼수 문제 등을 언급해 눈길을 끌었다.

또 "(유깻잎은) 어른들에게 살갑게 대하지 못한다"라고 언급하기도. 최고기 아버지가 최고기에게 "(유깻잎은) 인사를 몇 년간 안 하더라. 명절에도 세배 한 번 했나? 성격 때문에 인사를 안 한다는 건 말이 안 된다"라며 하소연을 한 장면도 전파를 탔다.

유깻잎은 "인사는 했는데 귀가 조금 어두우시다. 2~3번 인사한 적도 있다. 세배의 경우, 명절에 거의 뵌 적이 없어서 서운하셨던 것 같다"라고 해명했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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