[공식] 김도연X안도 사쿠라도 칸 간다..정주리 감독 신작 '도라' 칸영화제 감독주간 초청

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[스포츠조선 조지영 기자] 정주리 감독의 세 번째 장편 영화 '도라'(영화사레드피터 제작)가 제79회 칸국제영화제 감독주간에 공식 초청을 받았다.

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14일 칸영화제 감독주간 집행위원회가 정주리 감독의 신작 '도라'를 초청작으로 발표했다. 정주리 감독은 전작 '도희야'(주목할 만한 시선), '다음 소희'(비평가주간 폐막작)에 이어 '도라'까지 연출작 전편이 칸영화제에 초청되는 쾌거를 이루며, 독보적인 작품 세계를 구축해가고 있다.

칸영화제 감독주간 집행위원장 줄리앙 레지(Julien Reji)는 "정주리 감독의 신작은 20세기 초 프로이트의 '도라' 사례를 모티프로 한 자유롭고 독창적인 영화다. 한국 영화의 맥락 속에서 대담하고 독창적인 접근을 통해, 정주리 감독은 한 젊은 여성의 욕망과 그로 인해 표출되는 열정과 혼란을 탐구한다. 정주리 감독의 세 번째 장편이자 높은 완성도를 지닌 이 작품을 감독주간에서 선보이게 되어 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

'도라'는 제46회 청룡영화상 신인여우상을 수상하며 한국 영화계의 기대주로 떠오른 김도연과 '백엔의 사랑' '어느 가족' '괴물'로 일본 아카데미상 여우주연상을 세 차례 수상한 안도 사쿠라의 만남으로 일찍부터 화제를 모았다. 또한 프랑스, 룩셈부르크, 일본으로부터 투자 및 제작 지원이 이루어진 국제 공동제작 프로젝트로 의미를 더하며, 2025년 신설된 영화진흥위원회의 중예산 한국영화 제작지원 사업에 선정된 작품으로 기대를 한층 높인다.

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칸영화제 감독주간은 1969년 프랑스 감독협회에 의해 설립된 비경쟁 부문으로, 세계적인 거장들을 비롯해 2000년 개봉작 '박하사탕'(2000)의 이창동 감독, 2006년 개봉작 '괴물'의 봉준호 감독, 2012년 개봉작 '돼지의 왕'의 연상호 감독 등 국내 감독들이 초청되기도 했다. 올해 칸영화제 감독주간은 오는 5월 13일부터 23일까지 개최되며, '도라'는 해당 섹션을 통해 월드 프리미어로 공개될 예정이다.

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'도라'는 몸과 마음에 상처를 입은 두 인물이 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리는 과정을 다룬 작품이다. 김도연, 안도 사쿠라, 송새벽, 최원영 등이 출연했고 '도희야' '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다. 칸영화제를 통해 최초 공개된 후 올해 개봉 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com