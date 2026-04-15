탑, 빅뱅 복귀 기대감 속…공백기 무색하게 만드는 '역대급 비주얼'

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[스포츠조선 이지현 기자] 최근 13년 만에 첫 솔로 정규 앨범을 발표하며 자신만의 독보적인 음악적 세계관을 증명한 아티스트 T.O.P(@ttt)이 글로벌 패션 매거진 WWD 코리아 5월호의 커버를 장식했다.

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신보를 통해 '대체 불가능한 아이콘'임을 다시 한번 입증한 T.O.P은 이번 화보에서 음악적 성취를 넘어선 예술가로서의 압도적 아우라를 전격 공개했다. 좀처럼 만나기 힘들었던 그의 깊은 내면과 예술적 몰입을 기록한 이번 작업은 정식 공개 전부터 뜨거운 화제를 모으고 있다.

이번 5월호 커버 화보의 컨셉은 'BACK ON T.O.P'이다. 공개된 화보 속 T.O.P은 특유의 압도적인 존재감과 정제된 카리스마를 발산하며 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다는 후문. 특히 예술을 향한 그의 순수한 열정과 깊은 몰입도가 화보 한 컷 한 컷에 고스란히 담겨 완성도를 높였다.

이번 호에는 T.O.P의 새로운 챕터를 예고하는 진솔한 고백이 담긴 인터뷰도 포함되어 팬들의 기대를 모으고 있다. 데뷔 20년 차를 맞이한 아티스트로서의 고뇌와 철학, 그리고 최근 앨범 작업 비하인드와 앞으로 펼쳐질 활동에 대한 그의 진지한 태도를 엿볼 수 있는 이번 인터뷰는 오직 WWD 코리아에서만 단독으로 만나볼 수 있다.

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WWD 코리아 관계자는 "신보 활동으로 보여준 음악적 에너지와 예술적 몰입으로 자신만의 독보적인 영역을 구축해 온 T.O.P의 현재를 기록하고 싶었다"며, "화보뿐만 아니라 그의 내면을 들여다볼 수 있는 깊이 있는 인터뷰와 감각적인 무드 필름까지 준비되어 있으니 기대를 부탁드린다"고 전했다.

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T.O.P의 다채로운 매력을 담은 이번 5월호는 총 2종의 커버로 출시된다. 4월 15일 오전 10시부터 주요 온라인 서점(교보문고, 예스24, 알라딘 등)과 WWD 코리아 공식 프로필 링크를 통해 예약 구매가 가능하다.

한편 지난 13일(현지시간) 미국 대형 음악 축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(이하 코첼라) 무대에 오른 빅뱅 지드래곤, 태양, 대성은 앵콜곡 '봄여름가을겨울' 무대에서 현재 팀을 떠난 전 멤버 탑의 파트 부분을 그대로 내보냈다. 특히 이때 지드래곤은 하늘 어딘가를 응시하며 경례를 하는 듯한 모습을 보이기도. 그러면서 지드래곤은 "빅뱅 20주년이 이제 막 시작됐다. 엄청나게 큰 것들이 오고 있으니 조금만 기다려 달라"고 예고해 팬들은 탑이 빅뱅으로 복귀하는 것 아니냐는 기대감을 드러내기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com