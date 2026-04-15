조혜련, 8kg 감량 후 당당한 노출 "허리 24인치, 밀가루 끊었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 조혜련이 8kg 감량 비법을 공개했다.

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14일 유튜브 콘텐츠 '간절한입'에서는 '-8kg 감량한 조혜련 오늘 고삐 푼다. 곱창+특양+막창 8개월치 털어 넣은 소곱창 먹방'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김지유를 만난 조혜련은 "나 옛날에 만났을 때랑 달라졌지? '신여성' 할 때보다 8kg이 빠졌다"고 다이어트 성공을 자랑했다.

조혜련은 "지금 봐봐. 허리 24인치 될 거 같다"라며 옷을 주섬주섬 걷어 올려 뱃살 하나 없는 허리를 자랑하기도 했다. 이어 "다리 라인도 예뻐졌다"며 치마까지 걷어 올려 탄탄한 허벅지를 드러냈다.

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조혜련의 다이어트 이유는 연극 '리타 길들이기'를 위해서였다. 조혜련은 젊고 패셔너블한 '리타 길들이기' 캐릭터를 소화하기 위해 다이어트를 했다며 "저한테 이 연극이 들어왔는데 하고 싶더라. 그러려면 젊어져야 한다는 조건이 있었다. 원래 26세 설정이다. 내 나이가 56세지 않냐. 4년 뒤에 환갑이다. 내가 이 역할에 도전할 때는 역할에 상응하는 연기력과 변신을 보여주고 싶었다. 작년 8월에 61kg이었는데 오늘 아침에 재보니까 53kg이더라"라고 밝혔다.

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조혜련은 "제가 20년, 15년 전에 다이어트 비디오를 찍을 때 몸무게가 지금 몸무게였다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

다이어트 비법에 대해 조혜련은 "일단 밀가루를 끊어봤다. 밀가루, 튀김, 과자 같이 내 몸에 안 좋은 걸 끊어냈다"며 "도시락을 항상 싸갖고 다닌다. 단백질 드링크, 바나나, 사과, 디톡스 주스. 잔뇨로 왔다 갔다 할까 봐 밤늦게 물도 안 마셨다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com