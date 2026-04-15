신동엽, 세신사 앞 '통제불가'…"신체 반응에 수치심, 그런 지옥 없었다" ('짠한형')

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[스포츠조선 정안지 기자] 신동엽이 대중목욕탕에서 겪었던 민망한 일화를 솔직하게 털어놨다.

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15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "동엽신의 왠지 민망한 때밀이"라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 신동엽은 '부끄러워서 왁싱숍을 못 간다'라는 이야기에 과거 목욕탕에서 세신을 받았던 경험을 떠올렸다.

신동엽은 "세신사 아저씨가 때를 미는데 너무 내 몸에 대한 배려가 없더라"라며 민망해하며 이야기 했다. 그는 "나는 놀라는데 그분은 일일이 조심스럽게 할 수는 없지 않나"라면서 "남자들은 전혀 그런 거와 상관없이 물리적인 접촉 때문에 상황이 달라질 수 있지 않나. 그것 때문에 더 신경 쓰이더라"라며 남성이라면 공감할 수 있는 민망한 순간을 언급했다. 이에 정호철은 "날 이상하게 보지 않을까"라며 공감했다.

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신동엽은 "'코끼리 생각하지마'라고 하면 계속 코끼리가 생각나는 것처럼"이라며 통제 불가 위기 상황을 언급하며 "그런 지옥이 없었다"라고 털어놨다.

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이어 그는 "컨디션이 살짝 달라졌다. 그때 아저씨가 살짝 웃더라"라면서 "모멸감과 너무 수치스러웠다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com