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해적 생존 오픈월드 어드벤처 게임 'Windrose(윈드로즈), 스토브에서 얼리 액세스로 출시

해적 생존 오픈월드 어드벤처 게임 'Windrose(윈드로즈), 스토브에서 얼리 액세스로 출시

스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브에 해적 생존 오픈월드 어드벤처 'Windrose(윈드로즈)'를 얼리 액세스(앞서 해보기) 형태로 출시했다고 15일 밝혔다.

'Windrose'는 17세기 해적 시대를 모티브로 한 대체 역사 세계관을 배경으로, 광활한 바다와 미지의 섬을 탐험하는 오픈월드 생존 크래프팅 RPG다. 해적 선장이 된 이용자는 자원을 수집하고 정착지를 구축하는 한편, 다양한 함선을 운용하며 해상과 육지를 넘나드는 전투를 경험할 수 있다. 글로벌 사전 등록 160만 건, 데모 플레이어 80만 명을 기록하며 출시 전부터 높은 기대를 모았다.

크래프팅과 건설 요소도 게임의 재미 요소다. 자원을 활용해 피난처부터 대형 요새까지 다양한 구조물을 구축할 수 있으며, 방대한 제작 시스템을 기반으로 한 콘텐츠 확장이 가능하다. 앞서 해보기 버전에서는 함선 호출 기능과 해적선 격침 시 자동 보상 획득 등 편의성을 강화한 시스템도 적용됐다.

스토브는 'Windrose' 출시를 기념해 오는 27일까지 2번에 걸쳐 전세계 최저가로 게임을 할인 판매한다. 레드포스 PC방과의 제휴 이벤트도 함께 진행된다. 전국 100여 개 레드포스 PC방에 'Windrose'가 설치돼 별도 다운로드 없이 즉시 플레이할 수 있는 환경이 마련됐다.

'Windrose'는 한국어 자막을 지원하며, 스토브를 포함한 글로벌 게임 플랫폼을 통해 동시 출시됐다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

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