[SC이슈] 황정민에 전지현, 그리고 김도연까지 칸行..봄 맞은 韓영화, 칸영화제 황금 라인업 완성

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[스포츠조선 조지영 기자] 대배우 황정민에 전지현, 그리고 김도연까지 올해 칸의 무대를 빛낼 한국 영화 황금 라인업이 완성됐다.

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오는 5월 12일부터 23일까지 프랑스 칸에서 개최되는 제79회 칸국제영화제는 지난 9일 열린 공식 기자회견을 통해 올해 칸영화제 초청작을 발표했다. 특히 올해 한국 영화는 지난해 한 편도 초청 받지 못했던 설욕을 씻듯 SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 경쟁 부문에, 좀비 액션 영화 '군체'(연상호 감독, 와우포인트·스마일게이트 제작)가 미드나잇 스크리닝 부문에 초청을 받으며 다시금 한국 영화의 건재함을 전 세계에 알렸다.

먼저 올해 한국 영화 최고 기대작인 '호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. '호프'는 황정민, 조인성, 정호연 등 한국 영화 및 콘텐츠를 대표하는 배우들은 물론 '엑스맨' 시리즈, '노예 12년' '에이리언: 커버넌트' 등으로 국내에서도 인지도가 높은 마이클 패스벤더와 '대니쉬 걸' '제이슨 본' '툼레이더'의 알리시아 비칸데르, '본즈 앤 올'의 테일러 러셀, '마인드헌터' 시리즈의 카메론 브리튼까지 할리우드 스타들이 총출동한 글로벌 프로젝트로 기대를 모으고 있다. 여기에 국내 단일 영화 프로젝트 사상 최대 예산이 투입된 제작비(700억~1000억)까지 개봉 전부터 많은 화제를 모으고 있는 '호프'가 올해 칸영화제에서 최초 공개된다. 이번 '호프'의 경쟁 부문 초청은 2022년 열린 제75회 칸영화제 '헤어질 결심'(박찬욱 감독) ' 브로커'(고레에다 히로카즈 감독) 이후 4년 만에 진출로 의미를 더했다.

무엇보다 2016년 개봉한 '곡성' 이후 10년 만에 컴백하는 나홍진 감독은 이번 '호프' 경쟁 부문 진출까지 한국 감독 최초로 장편 연출작 전부 칸영화제에 초청되는 기록을 세워 눈길을 끈다. 앞서 나홍진 감독은 2008년 데뷔작 '추격자'로 제61회 칸영화제 미드나잇 스크리닝, 2010년 개봉작 '황해'로 이듬해 열린 제64회 칸영화제 주목할 만한 시선, 2016년 개봉작 '곡성'으로 제69회 칸영화제 비경쟁 부문으로 영화를 선보인 바 있다. 올해 칸영화제 경쟁 부문은 한국을 대표하는 박찬욱 감독이 심사위원장으로 선정된 가운데 '호프'가 어떤 평가를 받을지 귀추가 주목되고 있다.

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'호프'에 이어 '군체'도 올해 칸영화제 주요 라인업으로 스포트라이트를 받고 있다. 2016년 개봉한 '부산행'을 시작으로 2020년 개봉한 '반도'까지 한국 좀비 영화의 바이블이 된 K-좀비버스터 장인 연상호 감독의 신작 '군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 다뤘다. 2015년 개봉한 '암살'(최동훈 감독) 이후 11년 만에 스크린으로 돌아온 '흥행퀸' 전지현과 충무로 '천의 얼굴' 구교환이 주축이 돼 K-장르 영화의 힘을 보여줄 계획이다.

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연상호 감독은 칸영화제의 소문난 '원픽' 감독 중 하나다. 첫 장편 애니메이션 '돼지의 왕'으로 제65회 칸영화제 감독 주간에 초청을 받은 연상호 감독은 이후 제69회 칸영화제에서 '부산행'으로 미드나잇 스크리닝으로 전 세계 씨네필을 제대로 사로잡았다. 역대 미드나잇 스크리닝 중 최고 반응을 받으며 칸영화제의 총애를 받는 한국 영화 감독으로 등극했다. 여기에 코로나19 팬데믹으로 온라인을 통해 영화제가 개최됐던 제73회 칸영화제에 '반도'로 오피셜 셀렉션을 장식한 연상호 감독은 '군체'로 네 번째 칸영화제의 러브콜을 받으며 이름값을 증명했다. '부산행'에 이어 '군체'로 다시금 칸영화제의 미드나잇을 뜨겁게 달굴 화제작으로 전 세계 씨네필의 주목을 받고 있다.

올해 칸영화제는 '호프'와 '군체'가 끝이 아니었다. 지난 14일 휴먼 영화 '도라'(정주리 감독, 영화사레드피터 제작)가 감독주간으로 칸영화제에 이름을 올리면서 다시 한번 한국 영화계 낭보를 전했다.

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프로이트의 도라 사례를 영화화 한 '도라'는 몸과 마음에 상처를 입은 두 인물이 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리는 과정을 다룬 정주리 감독의 신작이다. 공포 코미디 영화 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'(김민하 감독)을 통해 제46회 청룡영화상 신인여우상을 수상하며 한국 영화계의 기대주로 떠오른 걸그룹 위키미키 출신 배우 김도연과 일본 아카데미상 여우주연상을 세 차례 수상한 일본 대표 배우 안도 사쿠라의 만남, 여기에 프랑스·룩셈부르크·일본으로부터 투자 및 제작 지원이 이루어진 글로벌 공동제작 프로젝트로 시선을 끈 작품이다.

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정주리 감독 또한 칸영화제가 애정하는 한국의 여성 감독 중 한 명이다. 첫 장편 데뷔작이었던 2014년 개봉작 '도희야'로 제67회 칸영화제 주목할 만한 시선, 2022년 개봉작 '다음 소희'로 제75회 칸영화제 비평가주간 폐막작에 초청을 받았다. 세 번째 장편 연출작인 '도라'까지 나홍진 감독에 이어 연출작 전편이 칸영화제에 초청을 받는 기록을 세웠다. 뿐만 아니라 김도연 역시 걸그룹 출신 여자 배우로는 HBO 드마라 '디 아이돌'의 제니에 이어 두 번째로 칸영화제 초청을 받는 영예를 얻어 눈길을 끈다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com