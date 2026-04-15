윤은혜, 연예계 생활 말 못 할 고충 "30년 내내 우울감, 자존감 굉장히 낮다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 윤은혜가 30년 연예계 생활의 고충을 털어 놓았다.

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윤은혜는 지난 14일 자신의 유튜브 채널을 통해 구독자들의 사연을 받고 자신의 조언을 건냈다.

특히 이날 피아노에 대한 마음이 식고 있다는 예고생의 고민에, 윤은혜는 "사연을 듣고 제가 일을 할 때 드는 생각이 들었다"고 공감했다.

윤은혜는 "저도 평가를 받는 직업이다. 그런 평가받는 곳에서 거의 30년 가까이 있었다"면서 "그거에 대한 우울감이 늘 저한테 있었다. 그래서 지금도 저는 자존감이 너무 낮다"고 이야기했다.

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하지만 그는 "근데 저는 이 일을 좋아한다. 뭔가 좌절감도 오고 낙망도 오고 실패감도 오고 슬픔도 찾아오지만 전 이 일을 굉장히 그래도 좋아하는 편"이라며 "너무 힘들 때는 '아무것도 하기 싫다'는 생각을 몇 번 하지만, 그래도 일을 즐거워하고 잘하는 편이라고 생각한다. 막 억지로 하는 건 아니"라고 밝혔다.

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그러면서 사연자에게 "자신이 하는 일을 사랑해야 하고, 그것을 표현하는 걸 즐겨야 한다. 만약 그걸 즐기지 못하게 된다면, 그게 가장 슬픈 일이다"라며 "아마도 예전에 왜 그걸 좋아했는지, 처음 좋아했던 순간, 그러니까 '첫사랑' 같은 마음을 다시 떠올려보는 게 필요하다"고 조언했다.

olzllovely@sportschosun.com