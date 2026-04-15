백지연, 현대家 며느리 자랑 "물김치 해달라 애교, 검색해가며 해줬다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 백지연이 며느리를 향한 애정을 드러냈다.

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13일 백지연의 유튜브 채널에서는 '최고의 시어머니vs최악의 시어머니'라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지연은 좋은 시어머니에 대한 자신의 생각을 밝혔다. "도움은 도움이 필요할 때 주는 시어머니가 좋다더라"라고 밝힌 백지연은 "예를 들어 반찬 많이 해주는 시어머니에 대한 불평이 많더라. 그걸 간섭으로 생각하는 것"이라 밝혔다.

백지연은 "그러니 우리 시어머니들, 반찬 해줄 필요 없다. 반찬 열심히 해주는 어머니의 마음도 너무 이해가 간다"면서도 "아무리 그래도 며느리 입장에서는 시어머니보다 친정엄마가 편하다. 친정엄마 음식이 익숙하니까 더 맛있을 수도 있다. 아들이 가끔 '엄마가 담아준 김치 먹고 싶다' 그러면 그때는 해주는 것"이라 밝혔다.

그러면서 백지연은 "한번은 아들 며느리 부부 집에 갔는데 저희 며느리가 '어머니가 해주시는 물김치 먹고 싶어요' 하는 거다. 얼마나 예쁘냐. 그래서 제가 해줬겠냐, 안 해줬겠냐. 오랜만에 김치 담았더니 생각이 안 나더라. 그래서 검색해가면서 했다"고 뿌듯해했다.

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백지연은 "결론적으로 좋은 시어머니는 한마디로 정리하면 선을 지키는 사람"이라며 "며느리가 처음 들어오면 얼마나 예쁘냐. 너무 예쁘다. 그러니까 잘해주고 싶지 않냐. 그런데 며느리들이 원하는 건 잘해주는 시어머니가 아니라 선을 지키는 시어머니"라고 강조했다.

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백지연은 "그래서 가장 쉬운 건 아무것도 안 하면 된다. 너희들은 이제 결혼했으니까 어른이니까 너희들이 알아서 살아. 그리고 우리 시어머니는 잘 살면 된다. 내가 잘 안 살고 건강관리 안 해서 툭하면 아프다고 전화하는 거 안 하면 된다"며 "그리고 우리는 백업이다. 애들이 정말 무슨 일이 있어서 넘어지려 할 때 뒤에서 받쳐주는 거지 앞에 나서서 응원단을 할 필요도 없다. 앞에 나서서 가이드를 하면 절대 안 된다. 내가 열심히 내 생활을 잘 살고 그들은 그들대로 행복하게 살게 축복해주고 기도해주는 게 좋은 거 같다"고 밝혔다.

한편 백지연은 1995년 결혼해 아들을 하나 뒀지만 4년 만에 이혼, 2001년 재혼했지만 2007년 이혼하며 홀로 아들을 키웠다. 백지연의 아들은 2023년 정몽원 HL그룹 회장의 차녀 정지수 씨와 결혼했다.

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wjlee@sportschosun.com