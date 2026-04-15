김도연, 청룡 女신인상 찍고 칸영화제 직행..'도라'로 글로벌 활약

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. 김도연이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/

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[스포츠조선 조지영 기자] 김도연이 휴먼 영화 '도라'(정주리 감독, 영화사레드피터 제작)로 칸국제영화제에 공식 초청되어 차세대 충무로 주자로서의 입지를 공고히 다질 전망이다.

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김도연이 주연으로 캐스팅 된 '도라'는 몸과 마음에 상처를 입은 두 인물이 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리는 과정을 정주리 감독 특유의 섬세한 연출로 담아낸 작품이다. 특히 김도연과 일본 배우 안도 사쿠라의 신선한 만남은 모두의 기대를 모으고 있다.

'도라'는 지난 14일 발표된 제79회 칸영화제 감독주간 부문에 공식 초청되었다. '도라'로 생애 첫 칸 참석을 확정 지은 김도연은 이를 기점으로 글로벌 활동 영역을 확장해 나갈 예정이다.

김도연은 그간 흔들림 없는 발성과 탄탄한 기본기, 극의 몰입도를 극대화하는 섬세한 표현력으로 매 작품 대중의 시선을 사로잡아 왔다. 김도연의 이번 칸 입성은 국내에서 차근차근 필모그래피를 쌓아온 그가 글로벌 무대로 발돋움하는 중요한 발판이 될 것으로 기대된다.

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특히 김도연은 지난해 영화 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'을 통해 제46회 청룡영화상 신인여우상을 수상하며 충무로의 블루칩이자 차세대 배우로 입지를 굳힌 바 있다. 그런 그가 세계 최고 권위의 칸 영화제 초청이라는 값진 결실을 본 만큼, 월드 프리미어로 베일을 벗을 '도라' 속 활약에 업계의 이목이 집중되고 있다.

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스크린과 TV, 연극 무대를 넘나들며 자신만의 길을 개척해 온 김도연. 글로벌 무대 진출을 앞둔 그가 이번 '도라'를 통해 어떻게 자신의 독보적인 존재감을 관객들에게 각인시킬지 귀추가 주목된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com