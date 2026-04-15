KCM, 첫째딸 최초 공개..母 닮아 '뉴진스 민지 판박이' 미모 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' KCM의 첫째 딸 수연이 최초로 공개됐다.

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15일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 KCM 가족이 15년만에 첫 가족 사진 촬영에 나선 가운데, 첫째 딸 수연이가 처음으로 공개돼 이목을 집중시켰다.

이날 KCM 부부와 우월한 비주얼 유전자를 물려받은 K가네 삼남매 수연, 서연, 하온이 함께한 가족 사진 촬영 현장이 공개됐다.

특히 첫째 딸 수연은 '뉴진스 민지' 닮은 꼴인 엄마의 미모를 빼닮아 눈길을 끌었다. 오똑한 콧날과 오밀조밀한 이목구비, 초롱초롱한 눈망울이 감탄사를 자아냈다. 수연은 모델 출신 엄마의 DNA를 물려 받은 듯 카메라 앞에서 포즈를 척척 선보여 아빠 KCM을 흐뭇하게 만들었다.

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수연, 서연 자매와 엄마 방예원까지 걸그룹을 연상시키는 세 모녀의 눈부신 비주얼이 시선을 사로잡았다. 랄랄은 미소를 짓는 모습이 판박이처럼 닮은 세 모녀의 모습에 "유전자는 못 숨긴다"라며 감탄을 터트렸다.

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jyn2011@sportschosun.com