'애마부인' 안소영, 촬영 중 팔당댐서 추락사고 "시속 100km로 달리다 물에 빠져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 안소영이 영화 촬영 중 교통사고를 당한 사연을 밝혔다.

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15일 유튜브 채널 '찐 여배우들'에서는 '그때 그 '마유미' 김서라 와쪄염 강한 자만이 살아남았던 그 시대…Real '피' '땀' '눈물'로 연기했던 초년시절 한풀이 좀 해봤는데 들어보시겠어요~'라는 제목의 영상이 게재됐다.

안소영은 '애마부인' 촬영 당시 목숨까지 잃을 뻔했던 일화를 밝혔다. 안소영은 "가장 큰 일은 차랑 같이 물에 빠졌다. 감독들은 안소영이 죽었다고 통곡하고 있는데 나는 풀숲에 들어가서 덜덜 떨고 있었다"고 밝혀 충격을 안겼다.

안소영은 "내가 운전하는 신인데 영화를 찍으면서 면허를 땄다. 근데 감독이 시속 100km로 달리라는 거다. 근데 갑자기 중학생 남자애가 걸어오는데 내가 순간 겁을 먹었다. 핸들을 튼다고 조금 튼 거 같은데 확 틀어져서 나무에 차가 부딪혀서 팔당댐으로 차가 떨어졌다"며 "근데 내가 그때 스쿠버다이빙을 하고 있어서 물이 돌고 있는 부분이 있더라. 저 물 따라서 나가면 되겠다 싶었다"고 간신히 목숨을 구했다고 밝혔다.

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안소영은 "(사람들이) '그 영화로 왜 죽을 뻔 해?'하는데 나는 세 번 목숨을 바친 작품이다"며 "안장 없이 말을 타서 하혈을 했다. 그 영화 제작비가 7천만 원이었다. 그 영화 제작자가 7천만 원 투자해서 50억을 벌었다. 비디오 판권으로 번 것"이라 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com