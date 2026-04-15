안정환, 유튜브 수익 4억 기부한 진짜 이유 "어릴 적 빵 하나에 축구 시작"

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[스포츠조선 이지현 기자] 대한민국 축구 레전드 안정환이 유튜브 수익금을 기부한 이유를 밝혔다.

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15일 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 339회에는 대한민국 축구 레전드 안정환이 출연한다.

2026 북중미 월드컵을 두 달여 앞둔 가운데 한국 축구의 영원한 레전드 안정환도 '유 퀴즈'에 출격한다. '테리우스', '안느'로 전성기를 누렸던 레전드 축구 인생과 함께 '유느'와의 토크 티키타카가 웃음을 전한다.

최근 유튜브 수익금 4억 3,600만 원을 기부한 미담으로 훈훈함을 전했던 안정환은 "어렸을 때 넉넉하지 않은 편이었다"는 이야기로 진솔한 면모를 드러낸다. 빵과 우유로 허기를 채우기 위해 축구를 시작했던 사연과 함께 팬레터 500통씩 받던 전성기 '테리우스' 시절 이야기, 그리고 전 국민을 열광시킨 월드컵 비하인드를 전하며 시선을 사로잡는다.

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이탈리아전 패널티킥 실축 이후 "실시간으로 가장 욕 많이 받은 사람이 저였다"는 솔직한 고백부터 8강을 이끈 골든골의 극적인 순간까지 생생히 풀어낼 예정이다.

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최고의 명예를 누리던 순간 찾아온 악재들에 대한 속마음도 공개된다. "아직도 이탈리아를 못 간다"는 안정환은 페루자 구단의 방출 통보를 받고 6개월간 무적 신세로 지냈던 이야기 등 전성기 속 예상치 못한 위기들을 털어놓는다. 여기에 블랙번과의 계약 무산까지 "축구를 그만둬야 하나 했다"는 솔직한 고백도 이어질 예정이다.

그런가 하면 유재석은 안정환이 일본 무대에서 활약하던 시절 강호동과 함께 경기장을 찾았던 '썰'을 공개하며 흥미를 더한다. 안정환이 밝히는 '감독'의 길에 대한 솔직한 고민과 함께 2026 북중미 월드컵을 앞둔 한국 축구 대표팀을 향한 전망도 관심을 모은다. 2002, 2006년 월드컵 영웅이 20년 만에 처음 털어놓는 이야기를 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.

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한편 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com